〈臻鼎營運展望〉迎景氣復甦 今年及2025年的資本支出都逾200億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-13 18:02

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臻鼎 - KY(4958-TW) 今 (13) 日由董事長沈慶芳主持召開法人說明會，沈慶芳對下半年進入傳統旺季的動能表示樂觀，客戶新產品動能攀升，對新品的備貨需求旺，下半年表現將如傳統旺季效應，2024 年全年營收增幅會優於先前的預期，同時，臻鼎 - KY 今年的資本支出逾 200 億元，並啟動深圳 ABF 載板一廠第二期裝機。

沈慶芳表示，2024 年下半年包括 IC 載板、伺服器板、汽車板、光通訊板都成長，軟板也有成長，每一產品線都比預期為好，2024 年成長優於預期，另外，隨著 AI 裝置推出會推動規格升級、用量提升，公司也會打入 AI 相關的全方位應用。

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全球 PCB 產值 2023 年衰退 15%，依研調構機預估，今年全球 PCB 產值成長 5%，沈慶芳指出，臻 鼎 - KY 在 2024 年下半年的成長將會優於預期，2024 年全年的成長將優於全球預估成長值；爲成長鋪路，臻鼎 - KY 2023 年的資本支出在 260 億元，2024 年資本支出也在 200 億元之上。

臻鼎 - KY 看好業中長期發展趨勢，臻鼎 - KY 泰國巴真府新廠第一期按計畫建設中，沈慶芳指出，工程進度超前，泰國新廠預計廠房在 8 月 26 日封頂，今年年底裝機，明年上半年試產、明年下半年小量產。第一期產能將以高階伺服器、車載、光模塊相關應用為主。

臻鼎 - KY 在 IC 載板金額已逾 400 億元，還沒有賺到大錢，但將繼續投資 200 億元，同時，臻鼎 - KY 在高雄的軟板廠即將進入試產、並啟動深圳 ABF 載板一廠第二期廠區裝機、江蘇淮安第三園區生產汽車板的第二廠也將啟動，沈慶芳說，臻鼎 - KY 在 2025 年的投資手筆還會比今年大。

臻鼎 - KY 在 2024 年第二季營收 324.11 億元，毛利率 13.1%，季減 3.32 個百分點，年增 4.08 個百分點，稅後純益爲 4.86 億元，季減 50.28%，較去年同期由虧轉盈，每股純益 0.51 元。