繼釋地臻鼎之後 農田水利署桃園高鐵站前土地地上權公開招商

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-29 18:37

農田水利署非事業用土地資產活化持續，繼釋出桃園高鐵站前土地地上權由臻鼎 - KY(4958-TW) 取得設立總部之後，農田水利署桃園管理處於今 (29) 日舉行招商說明會，宣布公開高鐵站前「中壢區青昇段 426、429 地號及青平段 364 地號」兩塊優質角地，以設定 70 年期地上權方式開發。

農田水利署桃園管理處於今日召開招商說明會，宣布公開高鐵站前「中壢區青昇段 426、429 地號及青平段 364 地號」兩塊優質角地，以設定 70 年期地上權方式開發，權利金底標價為分別 7.81 億及 5.37 億元，預計於 8 月正式公告招商。招商顧問戴德梁行指出，兩塊基地距桃園高鐵站步行約 15 分鐘路程，擁有優越地段、適中基地規模和合理設定條件，結合「青埔特定區」逐步落實的重大建設和日益成熟的商業活動，是難得的投資機會。

農田水利署桃園管理處本次招商基地分為兩塊基地，中壢區青昇段 426、429 地號基地位於領航南路三段及青心路所圍之西北側街廓，面積達 2,684 坪；青平段 364 地號位於領航南路三段及青埔路二段所圍之東南側街廓，面積達 1,926 坪，預計開發銷坪合計超過 2.2 萬坪，基地方整好規劃，預期可發展為青埔中心商業區門面。

「青埔特定區」結合高鐵和機場捷運，具有快速便利的交通條件以及商業開發的基礎條件。隨著人口進駐不斷增加，消費基底逐步形成，各類商業設施陸續落成，如華泰名品城一二三期、國泰置地廣場、IKEA、環球購物中心 A19、高鐵車站事業發展用地開發案以及誠品生活等。這些都顯示出青埔特定區具有發展成為商業中心的潛力。