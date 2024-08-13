〈臻鼎營運展望〉景氣復甦優於預期 上半年淨利年增2.54倍EPS 1.55元
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-13 16:54
全球第一大 PCB 廠臻鼎 - KY(4958-TW) 今 (13) 日由董事長沈慶芳主持召開法人說明會，並公布最新財報，2024 年上半年景氣復甦優於預期，稅後純益 14.63 億元，年增 2.54 倍，每股純益 1.55 元；臻鼎 - KY 對下半年復甦樂觀看待，法人估全年營收年增 5%。
臻鼎 - KY 在 2024 年第二季營收 324.11 億元，毛利率 13.1%，季減 3.32 個百分點，年增 4.08 個百分點，稅後純益爲 4.86 億元，季減 50.28%，較去年同期由虧轉盈，每股純益 0.51 元。
臻鼎 - KY 在 2024 年上半年營收 649.21 億元，毛利率 14.76%，年增 1.69 個百分點稅後純益 14.63 億元，年增 2.54 倍，每股純益 1.55 元。
臻鼎 - KY 在 2024 年 7 月營收為 134.58 億元，月增 25.6%，年增 30.6%，創下歷年同期新高；累計 2024 年 1-7 月臻鼎 - KY 累計營收達 783.8 億元，年增 19.9%，創下歷年同期次高。
在各大型 PCB 廠陸續公布最新財報同時，健鼎 (3044-TW) 2024 年上半年稅後純益 38.29 億元，創歷史同期新高，年增 82.11%，每股純益達 7.28 元，可望居上市櫃 PCB 上半年獲利之冠；金像電 (2368-TW)2024 年上半年稅後純益 27.38 億元，年增 1.19 倍，每股純益 5.63 元，營收獲利並同創同期新高。
而欣興 (3037-TW) 2024 年上半年稅後純益 40.29 億元，年減 37.86%，每股純益 2.65 元。
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