臻鼎第二季營收324.11億元年增37% Q3產能利用率再向上
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-08 17:42
臻鼎 - KY(4958-TW) 今 (8) 日公布最新營收資訊，2024 年 6 月 6 月營收 107.15 億元，月增 0.71%，年增 31.84%，續創歷年同期次高；第二季營收 324.11 億元，季減 0.03%，年增 37.7%，也為歷年同期次高。臻鼎預期第三季的營收及產能利用率再向上。
臻鼎 - KY2024 年 1-6 月營收 649.22 億元，年增 17.86%。
臻鼎 - KY 表示，6 月營收持續大幅年增，四大產品應用，包含行動通訊、電腦消費、車載 / 伺服器 / 基地台與 IC 載板皆分別年增雙位數，其中車載 / 伺服器 / 基地台與 IC 載板營收，雙雙創下單月歷史新高，顯示公司在相關領域的策略佈局逐步展現成效。整體而言，第二季營收在傳統淡季之中年增 37.70%，優於公司先前預期。
臻鼎 - KY 指出，隨著第三季進入傳統旺季，臻鼎預期客戶新品備貨需求將推升營收與產能利用率向上攀升，同時 IC 載板、伺服器、車載相關訂單亦陸續貢獻營收，整體下半年營運表現將明顯優於上半年。
臻鼎 - KY2024 年第一季營收爲 325.1 億元，毛利率 16.42%，季減 5.05 個百分點，年增 0.33 個百分點，第一季歸屬母公司稅後純益 9.77 億元，季減 72.12%，年增 94.08%，每股純益 1.03 元，爲歷年同期次高。
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