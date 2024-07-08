臻鼎第二季營收324.11億元年增37% Q3產能利用率再向上

臻鼎 - KY(4958-TW) 今 (8) 日公布最新營收資訊，2024 年 6 月 6 月營收 107.15 億元，月增 0.71%，年增 31.84%，續創歷年同期次高；第二季營收 324.11 億元，季減 0.03%，年增 37.7%，也為歷年同期次高。臻鼎預期第三季的營收及產能利用率再向上。