聖暉*拿下京鼎9.2億泰銖訂單 挹注今明年業績

隨著美中貿易戰之後，供應鏈逐步轉移至東南亞發展，聖暉 * 也跟隨客戶一同前往，也承接不少台商案件，受惠客戶陸續在東南亞擴廠，近年東南亞地區營收比重逐步攀升，從 2022 年的 7%、2023 年的 9%，截至今年上半年已提升至 12%。

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展望後市，聖暉 * 看好，目前在手訂單逾 300 億元，今年接單逐步增溫，營運表現可望優於原先預期，且隨著訂單陸續認列，持續看好 2025 年及 2026 年表現，且公司已長年布局東南亞，除了可即時回應客戶需求，且也有在地團隊就近服務，可直接與當地溝通，提供完善服務等，預期未來東南亞業績會持續穩健增長。