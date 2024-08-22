臺灣保險業首度獲獎！南山人壽獲頒2024年國際開放組織The Open Group創新卓越獎

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-22 15:02

‌



迎向新保險時代，南山人壽持續推動數位轉型，大力擁抱科技變革，透過各項科技創新應用，提升服務效率、優化客戶體驗，並以開放標準為基礎，有序地推動轉型。日前獲得 2024 年國際開放標準組織 (The Open Group)(註 1) 所頒發的「創新卓越獎」(Awards for Innovation and Excellence) (註 2)，從來自亞洲、中東、非洲等十多個國家，超過 30 個提案中脫穎而出，表彰南山人壽的數位轉型治理方法與國際接軌，採用開放標準及方法推動企業架構的成果獲國際肯定，也成為臺灣保險業第一家獲得此獎項殊榮的企業。

南山人壽總經理范文偉表示，南山人壽以「服務賦能」、「數位賦能」作為兩大轉型核心，致力提供保戶更全面、更有效率的體驗。代表領獎的南山人壽數位長呂新科指出，隨著雲端、AI 等新興科技快速發展，各行各業都面臨新技術帶來的巨大挑戰，在數位轉型的過程中，藉由系統化的企業架構 (Enterprise Architecture) (註 3) 讓數位發展的腳步更加穩健和務實，透過架構工法和持續演化，相信南山人壽數位轉型將成為業界另一個典範。

‌



就像一座偉大的城市，需要一套完整的發展藍圖一樣，南山人壽參考國際的「開放群組企業架構框架標準」(TOGAF® EA framework)(註 4) 打造「南山人壽企業架構框架」，用來管理日益複雜且龐大的業務流程及資訊體系。此次以「採 TOGAF® 最小可執行框架 MVEA 的業務架構導入」(Introducing the Business Architecture to Nan Shan Life Insurance with a Minimum Viable EA of TOGAF®) 主題獲獎，被評選為「最具未來潛力專案」，肯定南山人壽將企業架構工法最適化，以系統化的方法驅動數位發展，同時採用最小可執行企業架構框架做為由小漸大的推動策略 (stepwise approach)，深具未來發展潛力。

「最小可執行企業架構框架」指的是將 TOGAF® 架構方法簡化調適，以專案範圍來盤點業務流程架構，採用案例圖、循序圖以及業務流程圖的綜整及梳理，藉此找出流程優化的機會點，形成跨部門解決問題的共同語言，總體來說，這種直接面向業務需求及流程梳理的模式，更能快速地提升數位轉型的效益。

作為臺灣保險業第一家成功導入開放群組企業架構框架標準 TOGAF® 的保險公司，南山人壽成功樹立產業典範，不僅有助於內部建立統一的架構標準和規範，有 TOGAF® 作為數位轉型的路線圖，也讓南山人壽得以穩健推進數位轉型進程，同時與國際專業標準體系接軌，持續提升整體競爭力，擔任保險產業的數位領航者。

註 1：國際開放標準組織 (The Open Group) 是一個全球性的標準化組織，成立於 1996 年，其目標在於推動技術標準的開發和採用，尤其是在資訊技術和企業架構領域。該組織的成員涵蓋企業、政府機構、供應商、學術機構等各類型的組織。

註 2：「2024 年國際 TOG(The Open Group) 大獎」在全世界分區舉辦，亞洲區由印度主辦，參賽團隊有來自東南亞、印度、中東、非洲等地區超過 30 個提案，南山人壽是臺灣第一家非政府行業或機關參加此獎項之企業，經過評審委員的書面審查及兩次口試評定，獲頒創新卓越獎 (Awards for Innovation and Excellence)。2024 年 The Open Group 頒獎典禮於 7 月 31 日在印度新德里舉行。

註 3：根據美國聯邦企業架構 (FEAF) 對「企業架構」(Enterprise Architecture, EA) 的定義，指的是透過文件和資訊，提供企業在不同範圍和細節層級的抽象視圖，以支援企業在規劃和決策的制定。