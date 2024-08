臺灣保險業首度獲獎！南山人壽獲頒2024年國際開放組織The Open Group創新卓越獎

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-22 15:02

‌



迎向新保險時代,南山人壽持續推動數位轉型,大力擁抱科技變革,透過各項科技創新應用,提升服務效率、優化客戶體驗,並以開放標準為基礎,有序地推動轉型。日前獲得 2024 年國際開放標準組織 (The Open Group)(註 1) 所頒發的「創新卓越獎」(Awards for Innovation and Excellence) (註 2),從來自亞洲、中東、非洲等十多個國家,超過 30 個提案中脫穎而出,表彰南山人壽的數位轉型治理方法與國際接軌,採用開放標準及方法推動企業架構的成果獲國際肯定,也成為臺灣保險業第一家獲得此獎項殊榮的企業。

南山人壽總經理范文偉表示,南山人壽以「服務賦能」、「數位賦能」作為兩大轉型核心,致力提供保戶更全面、更有效率的體驗。代表領獎的南山人壽數位長呂新科指出,隨著雲端、AI 等新興科技快速發展,各行各業都面臨新技術帶來的巨大挑戰,在數位轉型的過程中,藉由系統化的企業架構 (Enterprise Architecture) (註 3) 讓數位發展的腳步更加穩健和務實,透過架構工法和持續演化,相信南山人壽數位轉型將成為業界另一個典範。

‌



就像一座偉大的城市,需要一套完整的發展藍圖一樣,南山人壽參考國際的「開放群組企業架構框架標準」(TOGAF® EA framework)(註 4) 打造「南山人壽企業架構框架」,用來管理日益複雜且龐大的業務流程及資訊體系。此次以「採 TOGAF® 最小可執行框架 MVEA 的業務架構導入」(Introducing the Business Architecture to Nan Shan Life Insurance with a Minimum Viable EA of TOGAF®) 主題獲獎,被評選為「最具未來潛力專案」,肯定南山人壽將企業架構工法最適化,以系統化的方法驅動數位發展,同時採用最小可執行企業架構框架做為由小漸大的推動策略 (stepwise approach),深具未來發展潛力。

「最小可執行企業架構框架」指的是將 TOGAF® 架構方法簡化調適,以專案範圍來盤點業務流程架構,採用案例圖、循序圖以及業務流程圖的綜整及梳理,藉此找出流程優化的機會點,形成跨部門解決問題的共同語言,總體來說,這種直接面向業務需求及流程梳理的模式,更能快速地提升數位轉型的效益。

作為臺灣保險業第一家成功導入開放群組企業架構框架標準 TOGAF® 的保險公司,南山人壽成功樹立產業典範,不僅有助於內部建立統一的架構標準和規範,有 TOGAF® 作為數位轉型的路線圖,也讓南山人壽得以穩健推進數位轉型進程,同時與國際專業標準體系接軌,持續提升整體競爭力,擔任保險產業的數位領航者。

註 1:國際開放標準組織 (The Open Group) 是一個全球性的標準化組織,成立於 1996 年,其目標在於推動技術標準的開發和採用,尤其是在資訊技術和企業架構領域。該組織的成員涵蓋企業、政府機構、供應商、學術機構等各類型的組織。

註 2:「2024 年國際 TOG(The Open Group) 大獎」在全世界分區舉辦,亞洲區由印度主辦,參賽團隊有來自東南亞、印度、中東、非洲等地區超過 30 個提案,南山人壽是臺灣第一家非政府行業或機關參加此獎項之企業,經過評審委員的書面審查及兩次口試評定,獲頒創新卓越獎 (Awards for Innovation and Excellence)。2024 年 The Open Group 頒獎典禮於 7 月 31 日在印度新德里舉行。

註 3:根據美國聯邦企業架構 (FEAF) 對「企業架構」(Enterprise Architecture, EA) 的定義,指的是透過文件和資訊,提供企業在不同範圍和細節層級的抽象視圖,以支援企業在規劃和決策的制定。