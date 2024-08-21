特斯拉旗下X拒付1.2億美元伺服器費用 緯穎證實已依法提起訴訟

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-21 17:22

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根據外媒報導，特斯拉 (TSLA-US) 創辦人馬斯克旗下社群平台 X，因拒付 1.2 億美元 (約新台幣 38 億元) 的伺服器零件費用，遭緯穎 (6669-TW) 提告求償 6100 萬美元 (約新台幣 19.5 億元)，緯穎今 (21) 日也發布重訊，證實已依法提起訴訟。

緯穎今天發布重訊指出，已經委任律師在美國加利福尼亞北區聯邦地區法院，向 X Corp. 提起訴訟。緯穎說明，與 X Corp. 簽有產品採購協議，並依據協議購買 X Corp. 所需料件，而 X Corp. 在 2022 年末停止支付應付款項，緯穎透過郵件與電話試圖解決爭議未果，因此就產品剩料爭議向 X Corp. 依法提起訴訟。

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