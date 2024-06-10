緯穎AI伺服器Q4占比有望突破5成 Blackwell系列Q4出貨

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-11 18:54

緯穎 (6669-TW) 今 (11) 日召開法說會，財務長陳昌偉樂觀看下半年營運展望，同時指出隨著 AI 伺服器專案陸續展開，第四季 AI 伺服器占比有望突破 5 成，而輝達(NVDA-US)Blackwell 架構產品也有望在第四季出貨。

陳昌偉表示，去年觀察到通用型伺服器需求受到 AI 伺服器排擠，不過意外的是，今年第一季卻看到通甕型伺服器占比提高，排擠效應消失。陳昌偉認為，緯穎第一季營收季增 19%，動能來自通用型伺服器。

不過也因為通用型伺服器占比提升，使得緯穎第一季 AI 伺服器占比降至 20% 以下，但陳昌偉提到，雖然第一季 AI 伺服器占比下滑，但他認為通用型伺服器與 AI 伺服器兩者相輔相成，且對於下半年 AI 伺服器展望樂觀，第四季占比可望突破 5 成。

陳昌偉進一步提到，緯穎 AI 方面營收主要來自 ASIC 專案，但下半年陸續有 GPU 專案加入，且有些專案從開發設計進到量產階段，同時與緯創 (3231-TW) 合作，在技術垂直整合上有很多優勢，可以滿足客戶 GPU 伺服器的需求，加上通用型伺服器上半年帶來的驚喜，整體伺服器營運可以期待。