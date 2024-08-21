盤後速報 - 茂生農經(1240)下週(8月28日)除權息2.7元，預估參考價49.43元
鉅亨網新聞中心 2024-08-21 17:05
茂生農經(1240-TW)下週(8月28日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利2.2元，股票股利0.5元，合計股利2.7元。
以今日(8月21日)收盤價54.10元計算，預估參考價為49.43元，權息值合計為4.67元，股息殖利率4.07%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
茂生農經(1240-TW)所屬產業為農業科技業，主要業務為家禽(雞鴨鵝)家畜(豬)各項飼料及其原料之製造加工買賣。倉庫租金收入,豬隻合作飼養肉豬銷售,有色雞合作飼養銷售。近5日股價上漲2.06%，櫃買市場加權指數上漲5.09%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/28
|54.10
|2.2
|4.07%
|0.5
|2023/08/30
|46.95
|1.0
|2.13%
|0.2
|2022/08/23
|46.3
|0.0
|0.0%
|0.5
|2022/08/03
|46.95
|2.0
|4.26%
|0.0
|2021/08/31
|57.2
|2.0
|3.5%
|0.5
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