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鉅亨速報

盤後速報 - 茂生農經(1240)下週(8月28日)除權息2.7元，預估參考價49.43元

鉅亨網新聞中心 2024-08-21 17:05


茂生農經(1240-TW)下週(8月28日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利2.2元，股票股利0.5元，合計股利2.7元。

以今日(8月21日)收盤價54.10元計算，預估參考價為49.43元，權息值合計為4.67元，股息殖利率4.07%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

茂生農經(1240-TW)所屬產業為農業科技業，主要業務為家禽(雞鴨鵝)家畜(豬)各項飼料及其原料之製造加工買賣。倉庫租金收入,豬隻合作飼養肉豬銷售,有色雞合作飼養銷售。近5日股價上漲2.06%，櫃買市場加權指數上漲5.09%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/28 54.10 2.2 4.07% 0.5
2023/08/30 46.95 1.0 2.13% 0.2
2022/08/23 46.3 0.0 0.0% 0.5
2022/08/03 46.95 2.0 4.26% 0.0
2021/08/31 57.2 2.0 3.5% 0.5

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