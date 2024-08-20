盤後速報 - 皇田(9951)次交易(21)日除息3.4元，參考價65.7元
鉅亨網新聞中心 2024-08-20 17:06
皇田(9951-TW)次交易(21)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.4元。
首日參考價為65.7元，相較今日收盤價69.10元，息值合計為3.4元，股息殖利率4.92%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/21
|69.10
|3.4
|4.92%
|0.0
|2023/08/22
|78.2
|3.3
|4.22%
|0.0
|2022/09/07
|66.2
|3.3
|4.98%
|0.0
|2021/09/07
|88.0
|4.7
|5.34%
|0.0
|2020/09/03
|94.0
|3.5
|3.72%
|0.0
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