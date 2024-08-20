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鉅亨速報

盤後速報 - 皇田(9951)次交易(21)日除息3.4元，參考價65.7元

鉅亨網新聞中心 2024-08-20 17:06


皇田(9951-TW)次交易(21)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.4元。

首日參考價為65.7元，相較今日收盤價69.10元，息值合計為3.4元，股息殖利率4.92%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/21 69.10 3.4 4.92% 0.0
2023/08/22 78.2 3.3 4.22% 0.0
2022/09/07 66.2 3.3 4.98% 0.0
2021/09/07 88.0 4.7 5.34% 0.0
2020/09/03 94.0 3.5 3.72% 0.0

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