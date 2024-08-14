策略師：岸田的退出 為日銀升息清除了路障

鉅亨網編輯林羿君 2024-08-14 15:20

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日本首相岸田文雄宣布不競選連任，市場策略師認為，從目前熱門的候選人選來看，將有利日本央行推動貨幣政策正常化。

日媒報導，9 月的自民黨總裁選舉中，主要競爭者包括防衛大臣石破茂、數位大臣河野太郎、經濟安全大臣高市早苗及黨內重量級人物茂木敏充。

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岸田文雄放棄選舉的消息傳出後，市場微幅波動，日經 225 指數由上漲 1.3% 轉跌 0.4%，日元持平在 146.89 左右徘徊，而日本 10 年期公債殖利率下跌 1.5 個基點至 0.83%。

野村證券貨幣策略主管 Yujiro Goto 表示，茂木敏充或河野太郎參選，那麼投資人可能會買入日元，因為它們都曾在提到央行需要升息拉抬疲弱的日元。而高市早苗是唯一採取明確立場支持更加寬鬆政策的人，因此會再度使日元走低。

Rheos Capital Works 交易員 Yuya Fukue 指出，目前市場普遍認為，新政府將支持日本央行貨幣政策正常化，因為除了高市早苗，其他可能角逐的候選人如石破茂、河野太郎及加藤勝信等，似乎對日本央行正常化政策持積極態度。

Yuya Fukue 進一步說，外界預測新任政府可能支持日銀繼續推動政策正常化，但許多投資人可能還在應對之前的市場動盪，不太關注自民黨總裁選舉，因此 14 日的行情參考價值不高。