立場軟化了？伊朗最新表態：勢必報復 但可能需要等待很長時間

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-21 11:57

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伊朗周二（20 日）表示，對以色列殺害哈瑪斯政治領袖哈尼雅一事的回擊，可能需要等待很長的時間，透露不急於報復的跡象。

據《CNN》報導，伊斯蘭革命衛隊發言人阿里 · 穆罕默德 · 納伊尼周二說：「時間對我們有利，等待反擊的時間可能很長，伊朗正在權衡所有情況。」

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「伊朗的反制可能不會重複過去行動，必須等時機適當的時候，再發動有計畫和精準打擊。」他說。

《CNN》指出，該發言人的言論，可能代表伊朗的立場有所鬆動。

今年 7 月底，哈尼雅在伊朗首都德黑蘭被暗殺。就在一天前，以色列在貝魯特發動襲擊，擊斃黎巴嫩真主黨高級軍事指揮官福舒克爾。這兩個地區武裝組織的背後，都有伊朗撐腰。

伊朗和哈瑪斯指控以色列殺害了哈尼雅，並誓言要讓以色列「血債血償」。真主黨也聲稱要報復以色列，並稱以黎衝突已進入「新階段」。

人們擔心，與 4 月襲擊相比，伊朗即將到來的襲擊，範圍可能更廣，情況可能更複雜。

當時伊朗提前 72 小時通知了鄰國，將要對以色列實施打擊。在那次襲擊中，伊朗向以色列發射 300 多架無人機和飛彈，多數被以色列、美國及其盟友攔截。

此外，幾名美國官員和以色列官員透露，結束加薩地帶戰鬥的協議瀕臨流產邊緣，目前還沒有明確替代方案。

據《Politico》周二報導，知情政府官員表示，目前的停火提議，是由美國、以色列、埃及、卡達在 7 月共同提出，是迄今為止最強的版本，因為這個方案包含了為哈瑪斯和以色列要求量身定制的條款。

以色列已經簽署了該協議，但哈瑪斯公開聲明不會接受這份協議。知情官員表示，這讓美國官員越來越擔心這項提議會像之前那樣流產。