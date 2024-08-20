〈房產〉建商群雄競逐大直商辦案 虹光植福路商辦今上樑

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-20 14:59

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自政府於 2019 年推出多項投資台灣方案，加上本土企業商辦舊換新的需求，商辦市場熱度持續加溫，北台灣推案量突破千億新高，主要集中在台北大直及新北林口一帶。其中大直地區更被台北市政府視為新都市核心，劍南路站區的開發計畫也將於 2029 年完工，提供運輸、娛樂及休閒等多元服務，未來捷運環狀線 Y29 站可直接串連社子島、士林、內科園區、松山、信義等地區，將為大直地區帶來強大的發展動力。多項利多因素使得購入大直商辦產品獲看好。

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虹光集團植福路大樓上樑，由宋大江、宋大華兄弟共同主祭。此項開發案為宋氏家族雙倍投資加碼台灣地產事業的開端，由虹光大江、虹光大華兩家公司首度合作興建開發。宋大江表示，台灣的投資環境相較於東南亞其他國家穩定，因此十多年前返台創立虹光相關事業；多年前就看好大直地區，除了興建敬業二路的虹光 LIVE 大樓，如今植福路也再下一城。宋大華近年也將事業重心移轉到台灣來，積極參與擴大虹光集團的事業版圖。兩人對於合作創業感到興奮並期待兄弟同心其利斷金能發揮強大的綜效。

虹光集團此一大直商辦建案，基地面積為 467.1 坪，將興建為兩側臨路 (植福路、堤頂大道二段 470 巷) 地面樓高 10 層及地下 3 層的純商辦產品，預計在 2025 年完工。