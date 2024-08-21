營邦獲輝達NPN夥伴資格 鞏固AI存儲領導地位

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-21 09:14

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機殼廠營邦 (3693-TW) 今 (21) 日宣布，成功取得輝達 (NVDA-US)NVIDIA Partner Network(NPN) 合作夥伴資格，獲得解決方案顧問 (Solution Advisor-Consultant)Networking 專業能力認證，進一步鞏固營邦在 AI 存儲應用領域的領導地位。

營邦表示，獲得此項認證，彰顯營邦在輝達 BlueField DPU 應用領域的系統整合設計能力得到原廠肯定，將持續深耕輝達 BlueField 相關 AI 存儲應用領域，延續 BlueField-1 DPU 與輝達的合作，未來也將開發更多創新且符合市場需求的 AI 存儲應用解決方案。

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營邦進一步指出，在剛結束的美國 FMS 展會上，也展示先進存儲產品，並獲得多家國際知名存儲大廠的青睞。

營邦提到，藉由結合公司在存儲伺服器系統、水冷散熱方案，以及 AI 技術的全方位系統層級設計能力，並整合產業技術領導廠商如輝達、AMD(AMD-US) 與英特爾 (INTC-US) 等領先技術，協助全球客戶面對高算力的 AI 數據運算與存儲挑戰。

營邦曾指出，AI 存儲系統的成長力道不小，為營邦今年重要的產品，目前 AI 存儲系統營收比重約 1 成，主要出貨給美系企業客戶，明年將有顯著成長。