威剛攜手新竹臺大 推出台威醫寶進化版 提升醫療場域防護

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-07 16:26

記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 與新竹臺大分院今 (7) 日聯手發表台威醫寶進化版，透過 AI 辨識物件後，使用轉軸進行最適宜的消毒、自主安全行進等功能之升級與人性化的貼心服務，大幅提升醫療場域的安全防護。

威剛董事長陳立白表示，智能醫療是威剛推動 AI 多核心發展的一環，更是威剛推動 ESG 永續發展重要進程，公司很榮幸與新竹臺大分院持續合作，將公司開發的 AMR 自主移動機器人導入先進組合式 AI 消毒演算法，推出台威醫寶進化版，透過威剛專精的創新研發及 AI 應用與台灣頂尖醫療團隊結合，共同推動醫療環境升級，建立更健康有益的社會環境。

新竹臺大分院院長余忠仁表示，新竹臺大分院與威剛的智能醫療合作計畫正式邁入第三年，發展成熟的智慧自主移動機器人是醫院感染管制重點要務之一，藉由本院場域驗證合作，優化智慧自主移動機器人噴霧消毒及紫外線消毒等功能，可減輕醫院清潔人力負擔，同時提供就醫民眾舒適安全的就醫環境。