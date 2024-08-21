仁寶積極布局智慧醫療 陳瑞聰：台灣技術平台輸出海外搶商機
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-21 12:59
仁寶 (2324-TW) 積極佈局智慧醫療，董事長陳瑞聰今 (21) 日指出，未來智慧醫療真正的商機是，在台灣國內發展技術平台，並往海外市場擴充，而仁寶旗下包括手持超音波、血糖試片及細胞治療等相關產品技術，都持續拓展海外市場。
陳瑞聰表示，目前仁寶智慧醫療的營收占比還很小，且難以估算，不過若以仁寶 IT 產業一年約 8000 至 9000 億元的營收規模來看，醫療相關占比只要有 1% 就很驚人。
不過陳瑞聰也坦言，智慧醫療事業如果只做台灣市場，營業額確實不易成長，因此仁寶積極往海外市場發展，包含旗下奔騰智慧生醫的手持超音波，目前已經拓展至北美、歐洲及東南亞市場，勤立的血糖試片、膽固醇試片同樣布局海外已久。細胞治療部分，也已經在美國 FDA 做臨床試驗，最快需一年至兩年半，取得 FDA 認證後就可以在海外營業。
陳瑞聰指出，仁寶未來將持續把台灣國內發展的技術平台往海外擴充，透過這樣的模式進一步搶攻智慧醫療商機。
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