財報在即 輝達跌逾2% 結束連6日漲勢 巴隆：反彈漲勢小插曲

鉅亨網編譯許家華 2024-08-21 12:15

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美國商業週刊《巴隆》報導，輝達股價周二 (20 日) 下跌，結束連 6 日漲勢，但目前看來，這一點疲軟只是該股自 8 月低點反彈上來的小插曲。

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截至周一收盤，輝達已連續 6 個交易日收高，期間漲幅達 23%，為 3 月 25 日止連 6 漲之後的最持久漲勢，且儘管周二收低，輝達股價已較 8 月 7 日 98.91 美元的近期低點上漲近 29%。

先前報導稱，輝達 Blackwell B200 晶片出貨時間將推遲 3 個月，導致該股跌破 100 美元。

但近期的漲勢並未讓股價回到歷史高點，仍較 6 月 18 日收盤價 135.58 美元下跌超過 6%。

輝達下周將公布財報，受益於微軟、亞馬遜和 Meta 等公司重金投資 AI 基礎設施，輝達業績蒸蒸日上，投資者也將關注這些客戶是否會繼續花錢，目前跡象看來仍生機盎然。

科技服務公司 UST 近日訪問 600 名以上的高階 IT 決策者，其企業合併營收 10 兆美元以上，調查結果顯示，89% 受訪者認為其組織有必要增加 AI 項目的投資，才能趕上同業。

針對「人工智慧支出不可持續」的擔憂，華爾街分析師和產業參與者也駁斥了這樣的說法。

Susquehanna 分析師 Chris Rolland 在研究報告中表示：「儘管考量了 GB200 延遲的近期風險，但因 AI 需求依舊紮實，輝達財報和財測應該會有更好的表現。針對數據中心 (目前營收占比高於 85%)，AI 需求持續受到超大規模的資本支出計畫支撐，以及特斯拉等公司會持續購買大型 GPU 的聲浪推動。」

Rolland 維持輝達股票「買進」評級和 160 美元的目標價。他認為，輝達當前一代 H100 資料中心 GPU 的需求「仍然非常強勁」。他指出，4 大雲端運算公司今年計畫將資本支出總計增加 45%，這點應有利輝達業績表現。

儘管如此，股東可能還需要等待一段時間才能看到此類投資的成果。根據 UST 的調查，平均而言，各組織預期必須等待兩年才能看到其 AI 投資上的回報，其中近 1/4 組織預期需要 4 年或更長的時間。