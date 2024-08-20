【量大強漲股整理】台股區間震盪下，類股輪動，該如何掌握潛力股?

鉅亨研報 2024-08-20 17:51

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加權指數，開高震盪走高，終場上漲 19.47 點，收在 22429 點，成交量 3507 億。

三大法人籌碼動向，三大法人外資及陸資買超, 投信買超, 自營商賣超，合計賣超 15.48 億元。，外資買超 47.57 億元；自營商賣超 84.23 億元；投信買超 21.17 億元；三大法人合計賣超 15.48 億元。

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美股主指穩步收高，道瓊上漲 236 點，那指上漲 1.39%，費半上漲 1.86%，

科技股和非必需消費品股領軍大漲，標普, 那指連八紅，Fed 政策, 企業回購等利多，高盛, 小摩看好標普指數未來幾個月創新高，10 年期美債殖利率週一下跌 1 個基點至 3.87%，美元觸及 3 月以來的最低，國際油價下滑約 3%，全球央行年會將於 8 月 22 至 24 日美國 Jackson Hole 舉行，路透調查：Fed 將於今年剩下 3 次會議逐次降息 1 碼，經濟不太可能衰退，指標股 AMD 漲 4.52%，上 (NVDA-US) 輝達上漲 4.35%，台積電 ADR 漲 0.52%，跟輝達，(AMD 斥巨資收購 AI 設備製造商，股價強升超 4.5%，iPhone 16，網傳蘋果新品發表會，即將在 9/10 登場；台股方面加權指數，台股今日開高，不過後續走勢震盪，在量能始終法有效放大下，終場指數小漲 19 點，以 22429 點作收，守穩 2 萬 2 關卡上；短線上台股成交量能不足，觀望氣氛濃厚，屏息以待，周五 (23 日) 全球央行年會 FED 主席談話以及 28 日輝達財報公布，預期台股加權指數趨向區間震盪，將以以類股及個股表現為主。

權值股方面，表現平平，(2330-TW)台積電， 收平盤，收在 973 元；台積電德國廠動土，開在今日最高 977 元，收在平盤 973 元；雖台積電盤中翻黑震盪，不過供應鏈表現續強， (3374-TW) 精材, (3583-TW) 辛耘, (3680-TW) 家登同步奔上新天價，表現相對強勢，(2317-TW)鴻海，下跌 0.27%，收在 186.5 元，市場傳出內建輝達 GB200 晶片 AI 伺服器，出貨前夕由於關鍵水冷零組件出狀況，發生漏水情況，更傳出伺服器主板有過熱情形，因此 GB200 伺服器出貨時程傳出延遲；(2454-TW)聯發科，下跌 0.40%%，收在 1250 元，聯發科天璣晶片近年來勢洶洶，在中高階手機市場逐漸蠶食 (QCOM-US) 高通 Snapdragon 市占率。即將發佈的天璣 8400 中階跑分曝光，分數足以媲美旗艦 Snapdragon 8 Gen 3，將替消費者帶來更高 CP 值的手機，更將為聯發科創造更多營收。



蘋概股王， (3008-TW) 大立光，上漲 2.58%，收在 2980 元，8 月 15 日大立光配發 40 元現金股利，隔天 16 日就完成填息，表現相當強勢，過去獨家供應 iPhone 15 Pro Max 的潛望式鏡頭，2024 年 iPhone 16 Pro 系列將於 9 月中旬發表，會繼續使用潛望式鏡頭，大立光將明顯受惠，7 月合併營收為 54.3 億，月增 34%，年增 54%，連續 12 個月營收年成長，大立光預估，8 月營收將大於 7 月，目前產能已經滿載，多數法人持續上調目標價，最高上看 3980 元。



AI 四大主流再度點火向上，CPO 矽光子概念股，今日相對強勢，(2330-TW)台積電，宣布 COUPE 技術將於 2025 年完成驗證, 2026 年整合 CoWoS 封裝，導入共同封裝光學元件 (CPO) 之中，矽光子族群有望長期受惠； (3163-TW) 波若威，強攻漲停，收 162.5 元，受 AI 算力需求帶動，數據中心相關 800G 光模塊產品群，看好今年進入放量階段，將開始貢獻營收，產能部分，菲律賓新廠陸續於去年第四季後取得產品驗證及出貨許可，主力集中在北美電信市場，以分波多工器和分歧器產品光模組為主，(6442-TW) 光聖，強攻漲停，收在 445.5 元，首季受惠光被動元件需求增加，美系大廠客戶訂單持續增長，第一季每股盈餘達到 1.72 元，後市可期， (4908-TW) 前鼎, (3265-TW) 台星科,(4977-TW)眾達 - KY 表現強勢，跟進上漲，(3450-TW)聯鈞，上漲 1.09%，收在 138.5 元，7 月營收 6.45 億，月增 19%，年增 44%，主力產品 400G 光通訊產品，已成功切入資料中心，2023Q4 順利完成北美大客戶認證，2024Q1 產能利用率已經超過 85%，帶動企業毛利率上升，聯鈞已具有矽光子技術，將視客戶需求規劃量產時程。



電力股能源股再度表態向上， (6869-TW) 雲豹能源，亮燈漲停! (1609-TW) 大亞大漲逾半根漲停，等綠電族群，攜手科妍 (1786-TW) 帶攻生醫股表態向上；面板級扇出型封裝，(3663-TW)鑫科，(3580-TW)友威科，(8064-TW)東捷，雙雙改寫新高，另外 (3535-TW) 晶彩科，亮燈漲停，台積電為持續推進摩爾定律，董事長暨總裁魏哲家曾親口證實，FOPLP（面板級扇出型封裝）正如火如荼進行中，已成立研發團隊及生產線，但目前仍在初始階段，魏哲家預告 3 年時間有望能有相關成果，相關供應鏈將長期受惠，股價仍有上漲空間。

迎接九月份該鎖定那些主流股有機會表現?

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師