魏哲家透露台積電德國廠設在德勒斯登 主要是這裡離客戶近

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-20 20:36

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台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (20) 日舉行 ESMC 動土典禮，德國總理蕭茲 (Olaf Scholz)、歐盟執委會主席范德賴恩 (Ursula von der Leyen) 均在典禮上發表演講，除了正式宣布補助台積電 50 億歐元外，董事長魏哲家也透露決定投資的由來和決定設廠在德勒斯登的原因。

魏哲家致詞時感謝德國聯邦政府與歐盟等，並透露自己當時率領一行人和德國總理蕭茲見面時，原本準備一段簡報，沒想到德國總理一開口就說已經幫台積電留了預算，讓他原本準備好的說詞卡住，最終回答好，會馬上計畫在德國設廠。

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魏哲家說，台積電預計在德國廠總投資超過 100 億歐元，預計創造 2,000 個工作機會，並指出儘管台灣生育率是全球最低的國家之一，但台積電員工有非常高的生育率，是台灣平均水準的 5 倍，期待能在德國創造同樣現象。