〈外銷訂單〉連5紅！7月外銷訂單破500億美元年增4.8% 估8月更樂觀

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-20 17:52

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經濟部統計處今 (20) 日公布 7 月外銷訂單 500.3 億美元，較上月增加 44.7 億美元，為歷年同月第三高，年增 4.8%，已是連續 5 個月的正成長。經濟部樂觀預期，8 月接單金額落在 491 億美元至 511 億美元之間，年增 6.7% 至 11%。

經濟部統計處長黃于玲指出，隨全球景氣緩步擴張，加上消費性電子新品備貨效應，以及人工智慧、高效能運算、雲端產業等需求持續熱絡，致 7 月外銷訂單 500.3 億美元，較上月增 9.8%，較上年同月增 4.8%，各大貨品接單多呈成長。

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和上年同月比較，7 月外銷訂單增加 23.0 億美元，年增 4.8%，按新台幣計算增 9.7%。累計 1-7 月與上年同期比較，1 至 7 月外銷訂單 3,248.9 億美元。

黃于玲表示，按貨品別觀察，新興科技應用持續擴增，帶動資訊通信及電子產品接單成長，分別年增 11.0% 及 2.2%；光學器材因部分手機新品備貨，帶動光學鏡頭接單成長，加上光學檢測及量測設備訂單續增，致年增 7.8%。

傳統貨品隨全球經濟緩步回升，帶動半導體設備、自動化設備、金屬製品需求增加，加上業者回補庫存動能持續，以及部分原料上漲推升產品售價，致機械、基本金屬及塑橡膠製品訂單分別年增 13.4%、4.8%、4.1%，惟化學品因海外同業產能開出影響，致接單年減 0.6%。

此外，7 月外銷訂單海外生產比 47.8%，較上年同月下降 1.1 個百分點，主因資訊通信產品廠商提升國內生產比重所致。

展望未來，黃于玲表示，受主要國家貨幣政策動向、地緣政治風險、美中科技紛爭等不確定因素影響，恐抑制全球景氣復甦力道，惟高效能運算、人工智慧等新興科技應用持續擴增，加上我國半導體產業及伺服器等供應鏈具競爭優勢，且下半年起消費性電子產品進入銷售旺季，均有助於支撐外銷接單持續成長。