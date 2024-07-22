〈外銷訂單〉連4紅！6月年增3.1% 上半年年增2.3% 看好下半年旺季動能

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-22 17:29

經濟部統計處今 (22) 日公布，6 月外銷訂單 455.6 億美元，月減 5.5%，年增 13.8 億美元 (+3.1%)，連 4 紅；上半年外銷訂單 2,748.6 億美元，年增 62.9 億美元 (+2.3%)，主要貨類資訊通信和電子產品雖分別月減 9.4%、8%，因下半年消費性電子進入新品備貨旺季，有助於外銷接單，看好下半年動能。

經濟部統計處表示，外銷訂單的統計內涵，包括業者限接單後在國內生產及交由海外生產者，因此不一定全經由我國海關出口，113 年 6 月訂單金額中有 47.4% 在海外生產。

上月公布統計結果時，統計處推估 6 月外銷訂單可望在 490 億美元至 510 億美元之間的水準，年增 10.9%-15.4%，惟最終表現不如預期。

6 月外銷訂單 455.6 億美元，較上月減少 33.4 億美元或減 6.8%，經季節調整後減 5.5%。與上年同月比較：外銷訂單增加 13.8 億美元或增 3.1%，按新台幣計算，年增 8.3%。累計上半年外銷訂單 2,748.6 億美元，年增 62.9 億美元 (+2.3%)。

主要貨品類別資訊通信產品 127.4 億美元，較上月減 9.4%，年增 3.6%，累計上半年 774.9 億美元，較上年同期減 1.5%。

電子產品 155.4 億美元，較上月減 8.0%，年增 6.3%，以接自美國增 8.8 億美元較多。累計上半年 966.9 億美元，較上年同期增 10.4%。

按貨品別觀察，受惠新興科技應用需求續強，挹注電子及資訊通信產品接單成長，分別年增 6.3% 及 3.6%；光學器材因各國對半導體產業投資擴增，帶動光學檢測及量測設備需求增加，加上背光模組及光學鏡頭接單成長，致年增 5.8%。