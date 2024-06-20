〈外銷訂單〉AI助攻5月外銷訂單488億美元年增7%連 3紅 Q2將更勝Q1

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-20 17:57

經濟部統計處今 (20) 日公布外銷訂單統計，113 年 5 月份外銷訂單 488.9 億美元，較上月增加 17.9 億美元，與上年同月年增 7%，展現連 3 紅。統計處長黃于玲表示，受惠於 AI 需求強勁、廠商庫存回補、部分原物料價格上漲，再加去年比較基期較低所致。 8 成外銷業者樂觀看待，預期 6 月份整體外銷訂單金額將較 5 月份增加，第二季表現更優第一季。

經濟部統計處處長黃于玲表示， 5 月外銷訂單 488.9 億美元，較上月增 3.8%，較上年同月增 7.0%，主因高效能運算、人工智慧及雲端產業等需求擴增，下游客戶回補庫存，加上部分原物料價格上漲所致。累計 1-5 月與上年同期比較：1 至 5 月外銷訂單 2,293.0 億美元，較上年同期增加 49.1 億美，年增 2.2%。

5 月主要訂單來源，以來自美國佔最高比率，訂單 150.6 億美元，較上月增 1.7%，年增 3.1%，以電子產品增加 6.4 億美元較多；其次為中國大陸及香港，訂單 107.2 億美元，年增 10.1%，以電子產品增加較多；東協訂單 90.5 億美元，年增 19.7%，以資訊通信產品增加較多。

此外，歐洲訂單 67.9 億美元，日本訂單 22.8 億美元，二者皆呈現較上月減少趨勢。

按貨品別觀察，受惠新興科技應用需求熱絡，支撐資訊通信及電子產品接單成長，分別年增 11.4% 及 9.2%；光學器材因大尺寸電視面板價格續漲，帶動面板接單增加，加上光學鏡頭接單成長，致年增 7.0%。

5 月外銷訂單海外生產比 47.7%，較上年同月下降 1.8 個百分點，主因資訊通信產品廠商提升國內生產比重所致。

據外銷訂單受查廠商對 6 月份接單看法，預期接單將較 5 月份增加之廠商家數占 18.7%，持平者占 60.2%，合計佔約 8 成，而減少者占 21.2%，按家數計算之動向指數為 48.8；按接單金額計算之動向指數則為 52.5，預期 6 月份整體外銷訂單金額將較 5 月份增加，其中資訊通信產品、電子產品及光學器材動向指數分別為 53.1、52.9 及 51.1。