鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-22 17:45

經濟部今 (22) 日公布 113 年 3 月外銷訂單統計，3 月外銷訂單 471.6 億美元，較 2 月 大增 94.3 億美元 ，經濟部統計處長黃于玲指出，主因高效能運算、人工智慧及雲端產業等需求持續擴增，其中以電子、光學及資訊通信產品分別年增 12.0%、11.8%、4.3% 貢獻最多。她預估 4 月外銷訂單年增率 1.2%-5.9%，約落在 430 億至 450 億美元。

黃于玲表示，113 年 3 月外銷訂單 471.6 億美元，較 2 月的 377 億美元大增 25.0%，較去年同期增加 1.2%，主因來自高效能運算、AI 及雲端產業等需求持續擴增，但傳統貨品需求尚未明顯回升，抵銷部分增幅。

總計今年第 1 季外銷訂單 1,333.2 億美元，較上年同季減少 29 億美元，黃于玲指出，3 月外銷訂單轉正，可見廠商的庫存去化有改善及回補，第 1 季外銷訂單金額年減 2.1%，雖仍為負值，但幅度已有收斂，近期中東情勢緊張的地緣政治因素雖有影響，但許多預測機構認為伊以戰火未再擴大，目前還在可控範圍，尚需密切觀察後續發展。

按貨品別觀察，受惠新興科技應用需求熱絡，致電子產品、資訊通信產品分別年增 12.0%、4.3%；光學器材因大尺寸電視面板需求增加且價格續漲，加上光學鏡頭接單成長，年增 11.8%。

傳統貨品因終端需求回升力道不強，業者對設備投資仍偏保守，加上部分產品持續受到海外同業產能開出影響，價格低於上年同月，致機械、基本金屬、塑橡膠製品及化學品訂單都減少。

3 月外銷訂單海外生產比 46.7%，較上年同月下降 2.1 個百分點，主因資訊通信產品及電子產品廠商提升國內生產比重所致。