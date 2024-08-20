〈台股開盤〉權值股、AI族群發力漲逾百點 量能不足卻緊抓季線
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-20 09:44
權值股今 (20) 日走強，帶動台股開盤漲逾百點，除了權值股齊揚，AI 族群也強勢表態，最高漲至 22545.89 點，收復季線，也站回所有均線，預估全日成交量較昨 (19) 日 3190 億元略微放大至 3500 億元，但盤中持續震盪，季線能否站穩仍有待進一步確認。
權值股今天全面走揚，台積電 (2330-TW) 小漲 0.21%，鴻海 (2317-TW) 漲逾 2%，聯發科 (2454-TW) 漲 0.4%，廣達 (2382-TW) 漲逾 3%，日月光 (3711-TW) 漲 0.97%，大立光 (3008-TW) 漲逾 2%，台達電 (2308-TW) 漲逾 1%。
AI 族群今天紅通通，在廣達領軍之下，迎廣 (6117-TW) 亮燈漲停，尼得科超眾 (6230-TW) 漲逾 3%，AMAX-KY(6933-TW)、晟銘電 (3013-TW)、緯穎 (6669-TW)、緯創 (3231-TW)、技嘉 (2376-TW) 以及仁寶 (2324-TW) 也都有 1 至 2% 的漲幅。
重電族群今天也有所表現，亞德客 - KY(1590-TW) 漲逾半根停板，亞力 (1514-TW)、士電 (1503-TW)、華城 (1519-TW) 及大同 (2371-TW) 則漲逾 1%。
營建族群今天則走弱，達麗 (6177-TW) 跌逾半根停板，皇昌 (2543-TW)、皇翔 (2545-TW)、寶徠 (1805-TW)、冠德 (2520-TW) 跌逾 4%，順天 (5525-TW)、宏盛 (2534-TW)、華友聯 (1436-TW)、隆大 (5519-TW)、華建 (2530-TW) 及名軒 (1442-TW) 則跌 2 至 3%
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