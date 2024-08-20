〈台股開盤〉權值股、AI族群發力漲逾百點 量能不足卻緊抓季線

權值股今 (20) 日走強，帶動台股開盤漲逾百點，除了權值股齊揚，AI 族群也強勢表態，最高漲至 22545.89 點，收復季線，也站回所有均線，預估全日成交量較昨 (19) 日 3190 億元略微放大至 3500 億元，但盤中持續震盪，季線能否站穩仍有待進一步確認。