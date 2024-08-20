search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

〈台股開盤〉權值股、AI族群發力漲逾百點 量能不足卻緊抓季線

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-20 09:44

cover image of news article
權值股勁揚、AI族群助攻，漲逾百點收復季線。(圖：shutterstock)

權值股今 (20) 日走強，帶動台股開盤漲逾百點，除了權值股齊揚，AI 族群也強勢表態，最高漲至 22545.89 點，收復季線，也站回所有均線，預估全日成交量較昨 (19) 日 3190 億元略微放大至 3500 億元，但盤中持續震盪，季線能否站穩仍有待進一步確認。 

權值股今天全面走揚，台積電 (2330-TW) 小漲 0.21%，鴻海 (2317-TW) 漲逾 2%，聯發科 (2454-TW) 漲 0.4%，廣達 (2382-TW) 漲逾 3%，日月光 (3711-TW) 漲 0.97%，大立光 (3008-TW) 漲逾 2%，台達電 (2308-TW) 漲逾 1%。 


AI 族群今天紅通通，在廣達領軍之下，迎廣 (6117-TW) 亮燈漲停，尼得科超眾 (6230-TW) 漲逾 3%，AMAX-KY(6933-TW)、晟銘電 (3013-TW)、緯穎 (6669-TW)、緯創 (3231-TW)、技嘉 (2376-TW) 以及仁寶 (2324-TW) 也都有 1 至 2% 的漲幅。 

重電族群今天也有所表現，亞德客 - KY(1590-TW) 漲逾半根停板，亞力 (1514-TW)、士電 (1503-TW)、華城 (1519-TW) 及大同 (2371-TW) 則漲逾 1%。 

營建族群今天則走弱，達麗 (6177-TW) 跌逾半根停板，皇昌 (2543-TW)、皇翔 (2545-TW)、寶徠 (1805-TW)、冠德 (2520-TW) 跌逾 4%，順天 (5525-TW)、宏盛 (2534-TW)、華友聯 (1436-TW)、隆大 (5519-TW)、華建 (2530-TW) 及名軒 (1442-TW) 則跌 2 至 3% 

文章標籤

台股開盤權值股AI季線

相關行情

台股首頁我要存股
台積電956-0.21%
亞德客-KY863-0.12%
廣達279.5-0.89%
日月光投控150-1.64%
大立光29900.17%
台達電4020.50%
迎廣1112.30%
尼得科超眾233-0.21%
艾瑪斯-KY242.50.83%
晟銘電122.5-1.21%
緯穎1880-0.53%
緯創102.50.99%
技嘉262.51.35%
仁寶33.31.68%
亞力142.52.89%
鴻海181.5-1.09%
士電227.50.44%
華城7040.00%
大同45.950.77%
達麗65.1-4.26%
皇昌65.3-2.39%
皇翔63-2.63%
寶徠22.25-2.20%
冠德56.9-2.74%
順天39.3-4.03%
宏盛26.55-2.57%
華友聯168.5-1.46%
隆大44.3-3.59%
華建47.85-0.21%
聯發科12200.00%
名軒62.6-4.57%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿9.37
加權指數法興(售) 槓桿5.01
台積電法興(購) 槓桿5.79
日月光投控法興(購) 槓桿7.65
大立光法興(購) 槓桿7.83
鴻海法興(購) 槓桿6.46
鴻海法興(購) 槓桿5.21
士電法興(購) 槓桿4.11
聯發科法興(購) 槓桿7.99

鉅亨贏指標

了解更多

#波段上揚股

偏強
台積電

54.05%

勝率

#動能指標上漲股

偏強
台積電

54.05%

勝率

#動能均線獲利股

偏強
台積電

54.05%

勝率

延伸閱讀


Empty