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台股

〈台股開盤〉機器人概念股勁揚 指數震盪小漲挑戰季線

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-19 09:35

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〈台股開盤〉機器人概念股勁揚 指數震盪小漲戰季線。(鉅亨網資料照)

台股今 (19) 日開盤以小跌開出，隨後震盪走強，最高達 22,405 點，小漲 50 餘點，企圖挑戰季線大關，由鴻海領軍，機器人概念股躍居盤上，預估今日成交量 3300 億元，較上周五明顯收斂。

權值股今日漲跌互見，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 小跌，鴻海 (2317-TW) 因外資出具 GB200 出貨將如預期相關報告，大漲 2%，重返月線大關，為表現最亮眼的權值股，聯發科 (2454-TW) 漲幅也達 1%，金控雙雄富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW) 則一漲一跌。


台北國際自動化大展即將在本周開展，資金今日全面卡位機器人概念股，指標股所羅門 (2359-TW) 強漲 3%，開盤不到半小時，成交值衝上 42.5 億元，高居全台股第二，僅次於台積電。

另外，均豪 (5483-TW) 亮燈漲停，達 121 元，續創歷史新高價，同聯盟的東捷 (8064-TW) 也大漲 8%，其他如慧友 (5484-TW)、廣運 (6125-TW) 漲幅都達 9%，族群走勢相當凌厲。

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台股機器人自動化大展

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所羅門1783.19%
國泰金62.9-0.16%
富邦金90.8-1.73%
聯發科12602.44%
台積電174.540.33%

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加權指數法興(購) 槓桿8.51
加權指數法興(售) 槓桿6.92
台積電法興(購) 槓桿5.53
鴻海法興(購) 槓桿6.04
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