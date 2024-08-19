〈台股盤後〉機器人概念股強勢 漲60點收22409點挑戰季線失利
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-19 14:05
台股今 (19) 日開低走高，呈現高檔震盪走勢，盤中一度漲逾百點，最高來到 22485.91 點，不過隨後漲幅收斂，終場上漲 60.3 點或 0.27%，以 22409.63 點作收，挑戰季線失利，成交量 3191.89 億元。今天盤勢主要由聯發科、鴻海領軍，機器人概念股也成為盤面亮點。
權值股今天漲跌互現，台積電 (2330-TW) 小漲 0.41%，聯發科 (2454-TW) 漲 2.03%，鴻海 (2317-TW) 漲 1.63%，日月光 (3711-TW) 漲 0.33%，大立光 (3008-TW) 漲 3.2%，不過台達電 (2308-TW) 走弱，跌 1.58%。
台北國際自動化大展將於本周三 (21 日) 登場，激勵相關概念股紛紛走揚，圓剛 (2417-TW)、慧友 (5484-TW) 以及弘憶股 (3312-TW) 皆亮燈漲停。另外，新漢 (8234-TW) 漲逾 8%，德律 (3030-TW) 漲逾半根停板，廣運 (6125-TW) 則漲逾 4%。
光電族群今天在大立光領軍下，也有所表態，佳能 (2374-TW)、晶彩科 (3535-TW) 強攻漲停，牧德 (3563-TW)、有成精密 (4949-TW) 漲逾半根停板，瑞軒 (2489-TW) 漲逾 3%，佳凌 (4976-TW)、凌巨 (8105-TW)、華晶科 (3059-TW)、光鋐 (4956-TW) 以及奇偶 (3356-TW) 也都有 1 至 2% 的漲幅。
營建族群今天也強勢表態，皇昌 (2543-TW)、京城 (2524-TW) 亮燈漲停，昇陽 (3266-TW)、怡華 (1456-TW) 漲逾半根停板，華友聯 (1436-TW)、鄉林 (5531-TW)、建國 (5515-TW)、長虹 (5534-TW)、國揚 (2505-TW)、日勝生 (2547-TW)、上曜 (1316-TW)、宏普 (2536-TW)、寶徠 (1805-TW)、基泰 (2538-TW) 以及名軒 (1422-TW) 皆有 2 至 3% 的漲勢。
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