〈台股盤後〉機器人概念股強勢 漲60點收22409點挑戰季線失利

台股今 (19) 日開低走高，呈現高檔震盪走勢，盤中一度漲逾百點，最高來到 22485.91 點，不過隨後漲幅收斂，終場上漲 60.3 點或 0.27%，以 22409.63 點作收，挑戰季線失利，成交量 3191.89 億元。今天盤勢主要由聯發科、鴻海領軍，機器人概念股也成為盤面亮點。