聯發國際啟動國內加盟 目標一年內UG門市達100家

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-20 12:07

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連鎖手搖飲業者聯發國際 (2756-TW)(Sharetea 歇腳亭) 今 (20) 日宣布，以全新品牌「UG 樂己」重返台灣手搖飲市場有成，首店業績熱絡，第二家店也將於 22 日正式開幕，並同步啟動在台的加盟業務，目標一年內門市衝上 100 家。

UG 樂己首店忠孝敦化店開幕一個月平均日銷量 1000 杯，最高紀錄日銷破 1680 杯，單日最高營業額破 11 萬元，第二家店也將登場，並同步啟動台灣市場合作加盟業務。

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據經濟部統計，上半年全台飲料店營業額創下歷年同期新高，達新台幣 660 億元，全年有望突破 1,300 億元。聯發國際看好，台灣手搖飲市場熱絡，UG 樂己具快速展店的契機，力拚一年內國內門市數開到 100 家。

UG 樂是聯發國際繼 1992 年創立「Sharetea 歇腳亭」後，再次推出的手搖飲新品牌，與歇腳亭主打珍珠奶茶、芋頭鮮奶等奶類飲品不同，專注在綠茶基調的飲品經營。