陸媒揭富士康iPhone產能在中印搖擺真相 重返鄭州生產只為兩件事

鉅亨網新聞中心 2024-08-20 11:30

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近日媒體不斷報導稱富士康 (2317-TW) 重返中國鄭州，並正在當地大規模招聘員工來滿足從印度回流的蘋果 (AAPL-US) iPhone 16 新機訂單，但中國《財經雜誌》引述數位知情人士報導，鄭州富士康確實已進入新款 iPhone 16 系列的生產高峰階段，但招聘人數僅略有增加。

一位接近富士康人士強調，這些新增的訂單並非源自印度工廠的回流，而是因為蘋果提高 iPhone 16 出貨量預期，總訂單數增加了，導致鄭州工廠的訂單量相應增加。

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近年來，蘋果一直在推動供應鏈多元化，富士康在印度工廠也受到越來越多關注，人們普遍認為富士康鄭州的 iPhone 訂單正在被印度工廠分流，但報導指出，富士康印度工廠建設進度不如預期，產能目前僅為鄭州工廠的五分之一左右，良率更遠低於鄭州工廠的 98% 以上。

此外，印度工廠還面臨基礎設施不足、生產線不成熟、衛生條件差及高溫缺電等問題，使得今年來暫時沒有新增產能，近期產能甚至有輕微下滑。

富士康擁有全印度 75% 到 80% 的 iPhone 產能，其餘則由蘋果在印度代工廠和碩 (4938-TW) 與緯創 (3231-TW) 等負責，此前預估印度今年第三季 iPhone 產能約 730 萬支，如今下調至 680 萬到 700 萬支左右，但長遠來看，印度產能規劃和產能均在提升。

業界此前曾預估印度今年將承擔 20% 到 25% 蘋果訂單，2025 年增至 25%，但從目前情況來看，蘋果手機組裝訂單轉移至印度進程短期停滯，中國仍是核心產地，但多個資訊顯示，印度正加快追趕步伐，且蘋果組裝生意從中國轉移到印度趨勢不變。

蘋果預估今年全年生產 2.3 億支 iPhone，其中約 1.95 億支在中國生產，佔比約 84.8%，印度約生產 3000 萬支，佔比 13%，剩餘約 2% 在巴西生產。

富士康在鄭州工廠主要位於河南省鄭州市東南郊的航空港區，佔地達 560 萬平方公尺，巔峰時期員工人數超過 35 萬人，大多數 iPhone Pro 和 Pro Max 系列高階機型都在此組裝生產。

知情人士表示，蘋果高階機型的產地選擇是工廠實力體現，目前其他工廠達不到鄭州富士康的生產製造能力。

報導也指出，iPhone 生產遵循嚴格時程表，蘋果會在 9 月發佈新機，工廠在 9 月中正式出貨。一般來說，富士康工廠產能會在每年 5 月到 6 月開始，7 月到 8 月開始進入量產階段，因此每年暑假是大規模招聘季，網傳仲介稱兩周進廠 5 萬人屬正常現象，今年工資跟往年相比也未有特殊之處。有工人表示，網傳工資提升不排除有仲介炒作的嫌疑，還是要理性看待實際到手工資。去年旺季時新人員最高為 28 人民幣左右，今年目前在 25 人民幣左右。

對富士康來說，代工 iPhone 是一筆好生意，但目前正面臨兩重困境。首先是供應鏈轉移的壓力，也是所有蘋果供應鏈企業的共同壓力。這一趨勢在 2020 年之前就已經出現。疫情對全球供應鏈造成了衝擊，更深層原因則是中美地緣政治緊張局勢的加劇。第二重壓力來自富士康同時面臨其他蘋果供應鏈企業的代工競爭，立訊精密是 iPhone 手機生產的第二大廠商。

知情人士表示，富士康一直佔據蘋果代工價值鏈最高部分如 Pro Max 機型生產，但立訊精密帶來的競爭威脅越來越大。

一位富士康中階人士指出，今年立訊精密在 iPhone 16 Pro Max 上首次超過富士康成為最大供應商，拿下蘋果最高端、利潤最豐厚的機型訂單，這一改變促使富士康增加對中國工廠的重視以應對與立訊精密等廠商的競爭。

與此同時，業內有多個消息稱，由於看好反覆運算力度相對較大的 iPhone 16 系列，蘋果上調對 iPhone 新品的出貨預期。摩根士丹利稱 Apple Intelligence 有潛力推動破紀錄數量的設備升級，未來兩年 iPhone 出貨量將接近 5 億支，高於此前破紀錄的 2021 年 - 2022 年週期，也就是說，由於富士康所承接的 iPhone16 訂單在近期增加，且在印度工廠產能跟良率都無法跟上的情況下，鄭州廠重要性重新被凸顯。

不過，無論是近期富士康招工還是增加在鄭州的投資，並不意味著蘋果供應鏈向外轉移的趨勢停下來了。

蘋果供應鏈向外轉移的步伐近年從未停止，且影響已經顯現。鄭州富士康是全球最大 iPhone 生產工廠和出口基地。在產業鏈外遷和蘋果銷量不振的雙重影響下，根據鄭州海關數據，今年上半年河南出口手機 1395.1 萬支，年減率 47.4%。

在亞洲，越南和印度是蘋果分散供應鏈風險的主要目的地。目前，蘋果供應商在越南產線涵蓋 iPad、無線耳機、智慧手錶以及 HomePods 等產品，但暫時未承接 iPhone 訂單，iPhone 的生產轉移主要流向印度。

前述接近富士康人士說，去年印度在 iPhone 產能中約為 12%。手機產業分析師郭明錤去年 11 月預測，今年 iPhone 產能的印度佔比將增至 20% 到 25%，同期富士康在鄭州生產規模料將減少約 35% 到 45%，太原的生產規模則減少約 75% 到 85%。

摩根大通去年也預估，明年印度在 iPhone 產能將到 25%。以目前進度來看，蘋果組裝訂單從中國轉移到印度的節奏並未按照預期進行，要實現這一目標並不容易。

IDC 全球專業代工與顯示產業研究團隊資深研究經理高鴻翔則指出，中國製造物美價廉，蘋果的最佳選擇還是中國，只是在地緣政治夾縫之中，蘋果不得不在全球分散產能、降低風險，這一策略短期內不會改變。