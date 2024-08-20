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鉅亨速報

盤中速報 - 電器電纜類股表現強勁，漲幅2.44%，總成交額8.51億

鉅亨網新聞中心 2024-08-20 10:19


台股今日電器電纜類股表現強勁，20日10:19相關指數上漲2.44%，總成交額8.51億元，大盤占比0.54%。

該產業上漲家數10、下跌家數2、平盤家數3。領漲個股大亞(1609-TW)20日10:19股價上漲3.3元，報56.6元，漲幅6.19%。

電器電纜近5日上漲0.06%，集中市場加權指數上漲2.92%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 電器電纜 集中市場加權指數
近一週 +0.06% +2.92%
近一月 -5.78% -2.01%
近三月 -5.3% +5.42%
近六月 +8.97% +20.25%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22441.20.14%
大亞55.84.69%

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加權指數法興(購) 槓桿8.51
加權指數法興(售) 槓桿5.15

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