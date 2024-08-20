盤中速報 - 電器電纜類股表現強勁，漲幅2.44%，總成交額8.51億
鉅亨網新聞中心 2024-08-20 10:19
台股今日電器電纜類股表現強勁，20日10:19相關指數上漲2.44%，總成交額8.51億元，大盤占比0.54%。
該產業上漲家數10、下跌家數2、平盤家數3。領漲個股大亞(1609-TW)20日10:19股價上漲3.3元，報56.6元，漲幅6.19%。
電器電纜近5日上漲0.06%，集中市場加權指數上漲2.92%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|電器電纜
|集中市場加權指數
|近一週
|+0.06%
|+2.92%
|近一月
|-5.78%
|-2.01%
|近三月
|-5.3%
|+5.42%
|近六月
|+8.97%
|+20.25%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 精材(3374)大漲7.11%，報271元
- 盤中速報 - 晶彩科(3535)急拉4.01%報80.4元，成交39,705張
- 盤中速報 - 晶彩科(3535)股價拉至漲停，漲停價80.4元，成交37,418張
- 盤中速報 - 晶彩科(3535)大漲7.11%，報78.3元
上一篇
下一篇