布林肯促以色列、哈瑪斯不要破壞談判 稱這是「最後機會」

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-20 07:48

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美國國務卿布林肯周一（19 日）敦促以色列和巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯不要破壞談判，他說這可能是達成加薩停戰和人質釋放協議的「最後機會」。

據《法新社》報導，自以哈戰爭爆發以來，這是布林肯第九次訪問中東。他表示，前往以色列，「是為了讓這項協議抵達終點，最終跨過終點線」。

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布林肯在拜會以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）時說：「這是一個決定性的時刻，可能是最好的機會，也可能是最後的機會。讓人質回家，雙方停戰，讓所有人走上通往持久和平與安全的路。」

這次布林肯想說服各方推動協議「抵達終點線」。美國總統拜登周日晚在與媒體短暫交流時表示，加薩還是有可能停戰，美國「不會放棄」努力。

布林肯將於周二前往開羅。據德國《世界報》周一報導，美國、埃及、卡達發表聯合聲明，稱旨在達成協議的談判已取得進展，並計劃本周在埃及首都開羅繼續談判。

一名布林肯代表團成員表示，雙方談判正處於轉折點，布林肯在訪問中東期間將向各方明確表示，必須達成協議。

以色列總理尼坦雅胡和哈瑪斯周日均指責對方應為加薩停火協議調停失敗負責。尼坦雅胡呼籲，「要向哈瑪斯施壓，而不是向以色列政府施壓」，並指控哈瑪斯拒絕締結協議。