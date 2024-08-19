Fed戴莉：通膨降溫信心增強 支持逐步降息

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-19 19:28

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舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 日前接受英國《金融時報》(FT) 採訪時表示，最新的經濟數據顯示通膨已得到控制，現在是考慮將借貸成本從目前的 5.25% 至 5.5% 範圍內調整的時候。不過她呼籲採取謹慎作法，漸進式降息。

戴莉今年在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 有投票權，她認為漸進式做法並不軟弱，也不會緩慢或落後，只是謹慎推進政策，她強調就業市場雖然放緩但並不疲軟無需過度擔憂，美國經濟並未陷入危機。

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近期公布的美國消費者物價指數 (CPI) 報告顯示美國通膨持續降溫，7 月 CPI 年增 2.9%，創 3 年來新低。這項數據進一步鞏固市場對聯準會 (Fed) 即將採取降息措施的預期。

隨著通膨率回落和就業市場趨於平衡，戴莉表示 Fed 必須「調整政策利率，以適應我們現有的經濟和我們預期的經濟」。

她也說，如果 Fed 不根據通膨和經濟成長的情況及時調整貨幣政策，那麼就會出現一個非常糟糕的結果：一是無法實現通貨膨脹控制；二是就業市場也會變得不穩定，就業情況會變得非常不樂觀。

戴莉曾在 7 月表示，7 月的就業報告是否暗示經濟放緩或真正的疲軟還為時過早，但防止就業市場陷入低迷「極為重要」，自己更有信心認為通膨正朝著 2% 的目標邁進。

市場目前普遍押注 Fed 將在下個月的 FOMC 會議上實現 4 年來首次降息，降息 1 碼 (25 個基點) 的可能性約為 70%，而少數投資人預估降息 2 碼 (50 個基點)。

投資人普遍認為，到 2024 年底，美國聯邦基金利率會比現在的利率降低 1 個百分點，為實現這個目標，Fed 在今年剩下的最後 3 次貨幣政策會議中，至少會有一次大幅降息。

英格蘭銀行 (BOE)、歐洲央行 (ECB) 和加拿大央行 (COB) 都已經降息，但今年初美國通膨率相對較高，迫使 Fed 不得不耐心等待。