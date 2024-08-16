美8月密大消費者信心指數初值升至67.8 5個月來首升

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-16 23:10

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美國密西根大學周五 (16 日) 公布的初步調查顯示，8 月消費者信心指數出現 5 個月來首次上升，原因是隨著通膨走穩，消費者對自己的財務狀況預期更為樂觀。

具體來看，8 月密大消費者信心指數初值報 67.8，高於經濟學家預期的 66.7，也高於 7 月終值 66.4；8 月消費者預期指數初值升至 72.1，遠超 7 月前值 68.8，改寫 4 個月新高；8 月現況指數初值降至 60.9，低於前值 62.7，連續第五個月下滑。

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美 8 月密大消費者信心指數初值升至 67.8，5 個月來首升。(圖：ZeroHedge)

備受矚目的通膨預期皆與上月持平。具體來看，8 月消費者對未來一年通膨預期為 2.9%、對未來 5 至 10 年通膨預期為 3.0%，均與 7 月持平。

8 月通膨預期皆與上月持平。(圖：ZeroHedge)

大選方面，調查顯示美國現任總統拜登在 7 月宣布退出大選時，一定程度推動選民情緒上升，隨後賀錦麗的出線與前總統川普角逐總統大位，消費者對民主黨信心在 8 月反彈 6%，共和黨則相反在 8 月下滑 5%。

消費者對美國各黨派的信心調查。(圖：ZeroHedge)

跟調查還指出，有 41% 的消費者認為賀錦麗是對美國經濟方面更理想的候選人，有 38% 的受訪者則選擇川普。

密大消費者信心指數調查主任 Joanne Hsu 表示，隨著大眾越來越聚焦總統大選，消費者預期可能會發生變化，儘管調查顯示通膨預期逐漸走穩。

Joanne Hsu 也指出，整體來看，8 月消費者對個人財務狀況和 5 年經濟展望的預期都有所增強，達到 4 個月以來最高水準，雖然大選可能影響消費者對未來看法，但不太可能改變與當前評估相符的事實。

儘管最近經濟有所回升，但由於生活成本上升、企業招聘降溫和借貸成本上升，市場情緒仍受到抑制。雖然家庭需求依然強勁，但消費者越來越多地轉向使用信用卡並依賴儲蓄來支撐其支出。報告顯示，衡量耐久財購買計畫的指標降至 2022 年底以來新低。

8 月衡量耐久財購買計畫的指標降至 2022 年底以來新低。(圖：ZeroHedge)

本周稍早，紐約聯準銀行 (New York Federal Reserve) 進行的另一項信心調查顯示，7 月消費者中期通膨預期大幅放緩，儘管對近期與長期物價壓力保持穩定。