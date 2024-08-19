〈台幣〉爆量飆升2.58角 距32元大關僅一步之遙

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-19 17:31

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亞洲匯市今 (19) 日強彈，在日元飆漲 1% 的帶領下，終場新台幣升值 2.58 角，收在 32.03 元，距 32 元整數關卡僅一步之遙，創 4 月中旬以來新高，台北外匯經紀公司成交值也再爆出 16.56 億美元的大量。

新台幣今日以 32.23 元、升值 5.8 分開出後，持續走強，尾盤前衝出今日最高價 32.023 元，終場收 32.03 元，升值 2.58 角，全日高低價差 2.07 角。

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觀察亞洲匯市，由於日元彈升幅度越來越大，超過 1%，其他主要亞幣連袂彈，韓元升值近 0.9%，新台幣收升 0.8%，泰銖升 0.6%，星元升 0.4%，人民幣升 0.35%，港幣橫盤整理。

統一投顧指出，美國 7 月零售銷售數據顯示，消費者支出依然強勁，上周初領失業救濟金的人數意外下降，也化解市場對美國經濟陷入衰退的擔憂。

由於市場預料美國降息在即，日元今日引領非美貨幣強彈，不過，統一投顧仍提到，日本首相岸田文雄宣布退出 9 月自民黨總裁選舉，代表日本首相 9 月將換人，新首相幾乎肯定將解散國會，在 10-11 月進行國會改選，導致日本央行將更難採取升息行動，日元升勢有望暫歇。