〈佳邦法說〉明年營運續向上 低軌衛星、Wifi 7應用爆發成長
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-19 19:58
天線及高頻元件廠佳邦 (6284-TW) 今 (19) 日召開法說，財務長黃國書表示，展望明年，看好低軌衛星布局發酵，加上 Wifi 7 滲透率快速攀升、5G FWA 建置需求等，營運將較今年成長。
黃國書表示，現階段在低軌衛星布局聚焦三大塊，陣列天線、濾波器、功率放大器，佳邦會整合成模組交貨給客戶，毛利率達 3 成以上，預計明年低軌衛星大量商轉下，可望占天線營收 20%。
Wifi 7 方面，雖然目前因性價比的關係，客戶採納意願較低，但依照佳邦預估，到明年將有快速成長、2026 年 Wifi 7 的轉換率可望達 100%；此外，北美 5G FWA(固定無線接取) 需求可望延續。
車用方面，黃國書表示，不論元件、天線都還是會著重在車載應用，雖然車用認證較久，但導入後產品週期也較長，不易被替代，目前除了歐系、中國客戶外，接下來著重布局日本市場。
其他海外市場佈局上，黃國書表示，除了北美持續深化合作外，亞洲會著重東南亞，並藉由華科集團資源，未來也可能在東南亞生產、就近服務客戶。至於與晶技 (3042-TW) 的合作，目前也搭配晶技產品與佳邦天線一起去開發客戶。
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