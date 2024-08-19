〈佳邦法說〉明年營運續向上 低軌衛星、Wifi 7應用爆發成長

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Wifi 7 方面，雖然目前因性價比的關係，客戶採納意願較低，但依照佳邦預估，到明年將有快速成長、2026 年 Wifi 7 的轉換率可望達 100%；此外，北美 5G FWA(固定無線接取) 需求可望延續。

車用方面，黃國書表示，不論元件、天線都還是會著重在車載應用，雖然車用認證較久，但導入後產品週期也較長，不易被替代，目前除了歐系、中國客戶外，接下來著重布局日本市場。