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指數季線近了？電子、營建股連袂漲？今日盤勢重點一次看

鉅亨研報 2024-08-19 15:18

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指數季線近了？電子、營建股連袂漲？今日盤勢重點一次看(圖:shutterstock)

一、美國 8 月密大消費者信心指數優於預期，為 5 個月來首次上升。在通膨走穩下，美股（17）日四大指數漲多跌少，惟費城半導體指數小跌 0.06％。

二、台股（19）日開低走高，居家生活、電子與光電類股買盤點火，光電股佳能 (2374-TW)、晶彩科(3535-TW) 與慧友 (5484-TW) 亮燈漲停，電子權值股台積電 (2330-TW)、鴻海(2317-TW)、聯發科(2454-TW) 等收紅，加權指數終場上漲 60.3 點，收 22409.63 點。


三、電子股大回神，弘憶股 (3312-TW)、圓剛(2417-TW)、錸新(2415-TW) 等亮燈漲停；營建股皇昌 (2543-TW)、京城(2524-TW) 攻上漲停、昇陽 (3266-TW)、怡華(1456-TW) 漲逾 5％。

每日盤勢重點如何快速掌握？台股開盤日早上 8:30 準時鎖定「今天 Shot 這盤」

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相關行情

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費城半導體5170.246-0.06%
集中市場加權指數22409.630.27%
佳能54.69.97%
昇陽23.955.97%
京城1369.68%
皇昌70.19.87%
錩新26.259.83%
圓剛49.559.99%
弘憶股86.910.00%
聯發科12552.03%
鴻海1871.63%
台積電9730.41%
慧友909.89%
晶彩科73.19.92%
怡華22.855.30%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿12.6
加權指數法興(售) 槓桿8.02
聯發科法興(購) 槓桿7.15
鴻海法興(購) 槓桿5.93
鴻海法興(購) 槓桿5.04
台積電法興(購) 槓桿5.48

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