指數季線近了？電子、營建股連袂漲？今日盤勢重點一次看
鉅亨研報 2024-08-19 15:18
一、美國 8 月密大消費者信心指數優於預期，為 5 個月來首次上升。在通膨走穩下，美股（17）日四大指數漲多跌少，惟費城半導體指數小跌 0.06％。
二、台股（19）日開低走高，居家生活、電子與光電類股買盤點火，光電股佳能 (2374-TW)、晶彩科(3535-TW) 與慧友 (5484-TW) 亮燈漲停，電子權值股台積電 (2330-TW)、鴻海(2317-TW)、聯發科(2454-TW) 等收紅，加權指數終場上漲 60.3 點，收 22409.63 點。
三、電子股大回神，弘憶股 (3312-TW)、圓剛(2417-TW)、錸新(2415-TW) 等亮燈漲停；營建股皇昌 (2543-TW)、京城(2524-TW) 攻上漲停、昇陽 (3266-TW)、怡華(1456-TW) 漲逾 5％。
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