指數季線近了？電子、營建股連袂漲？今日盤勢重點一次看

一、美國 8 月密大消費者信心指數優於預期，為 5 個月來首次上升。在通膨走穩下，美股（17）日四大指數漲多跌少，惟 費城半導體 指數小跌 0.06％。

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本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險