search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

櫃買海外引資 「台灣企業日」7家廠商前進星、馬辦法說

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-19 10:27

cover image of news article
近10年外資參與成長16% 櫃買明起於星、馬辦半導體及電子業法說。（鉅亨網記者張韶雯攝）

近 10 年外資參與上櫃市場交易的比重，由 2014 年的 6.2% 成長至 2024 年截至 7 月底的 22.15%，櫃買中心引資效果卓著。繼今年 5 月在日本東京舉辦法人說明會後，櫃買中心將於明 (20) 日起再出擊，與國泰證券及其合作夥伴馬來亞銀行於 8 月 20 日至 23 日在馬來西亞、新加坡舉辦「2024 台灣企業日」海外法人說明會。

櫃買中心表示，此次說明會特別邀請到穩懋 (3105-TW)、弘塑 (3131-TW)、宜特 (3289-TW)、雙鴻 (3324-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW)、M31(6643-TW)、群聯 (8299-TW) 等 7 家市值排名前段班且具產業代表性的上櫃公司一同參與。


此次說明會將安排海外機構法人與出席上櫃公司代表透過一對稱一會談方式，讓投資者能夠更深入了解與會公司的發展策略與營運動態外，櫃買中心也將藉機介紹台灣櫃買市場現況、特色及推廣 ESG 相關金融商品的成果，提升國際機構投資人對台灣櫃買市場的關注。

櫃買中心長期以來持續舉辦海外引資活動，致力提升國際投資人對於我國資本市 場之認識，也具體提高了他們參與上櫃股票投資的意願。經統計，近 10 年來外資參與交易的比重由 2014 年的 6.2% 成長至 2024 年截至 7 月底的 22.15%，足足成長近 16%，從這亮眼的數字可看出，海外引資活動已吸引更多國際資金持續參與櫃買中心。

附件：參加海外法說會公司基本資料 （櫃買中心提供)
附件：參加海外法說會公司基本資料 （櫃買中心提供)

文章標籤

外資法說新加坡馬來西亞櫃買中心半導體電子

相關行情

台股首頁我要存股
穩懋1351.50%
弘塑1925-2.28%
宜特152.50.33%
雙鴻615-0.32%
譜瑞-KY7751.04%
M311015-3.33%
群聯5630.54%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿8.38
加權指數法興(售) 槓桿7.01

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強減碼股

偏強
弘塑

79.31%

勝率

#當沖高手_弱

偏強
弘塑

79.31%

勝率

#高檔出場訊號

偏強
弘塑

79.31%

勝率

延伸閱讀


Empty