櫃買海外引資 「台灣企業日」7家廠商前進星、馬辦法說

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-19 10:27

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近 10 年外資參與上櫃市場交易的比重，由 2014 年的 6.2% 成長至 2024 年截至 7 月底的 22.15%，櫃買中心引資效果卓著。繼今年 5 月在日本東京舉辦法人說明會後，櫃買中心將於明 (20) 日起再出擊，與國泰證券及其合作夥伴馬來亞銀行於 8 月 20 日至 23 日在馬來西亞、新加坡舉辦「2024 台灣企業日」海外法人說明會。

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此次說明會將安排海外機構法人與出席上櫃公司代表透過一對稱一會談方式，讓投資者能夠更深入了解與會公司的發展策略與營運動態外，櫃買中心也將藉機介紹台灣櫃買市場現況、特色及推廣 ESG 相關金融商品的成果，提升國際機構投資人對台灣櫃買市場的關注。

櫃買中心長期以來持續舉辦海外引資活動，致力提升國際投資人對於我國資本市 場之認識，也具體提高了他們參與上櫃股票投資的意願。經統計，近 10 年來外資參與交易的比重由 2014 年的 6.2% 成長至 2024 年截至 7 月底的 22.15%，足足成長近 16%，從這亮眼的數字可看出，海外引資活動已吸引更多國際資金持續參與櫃買中心。