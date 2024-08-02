ESG亮點全披露！櫃買中心「上櫃公司入口網」新上線一站到位
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-02 08:51
櫃買中心整合上櫃公司 ESG 資訊及上櫃公司所需證券市場規章與業務相關資訊，「上櫃公司入口網」(TPEx Portal) 新上線，藉此協助投資人及企業更容易瞭解和使用 ESG 相關資訊及提升外界查尋有關上櫃公司業務及相關表單資訊之效能。
「上櫃公司入口網」已於 7 月 31 日上線，其中「企業永續發展亮點」提供上櫃公司近期在 ESG 之發展亮點，包括永續報告書編製與確信家數、董事會性別多元化進程等近期市場關注的焦點，網站並有「上櫃公司 ESG 數位平台」功能， 讓使用者方便查尋和比較上櫃公司的 ESG 資訊，透過儀表板視覺化圖像功能，快速對各項 ESG 指標進行跨公司及跨產業比較。
該網站並提供溫室氣體盤查、永續資訊揭露、公司治理文化、上櫃公司業務資訊及重要業務資訊平台等主題頁籤，方便櫃買家族成員查尋所需資訊，公司及投資人可至「上櫃公司入口網」 網址：https://portal.tpex.org.tw / 查詢運用。
櫃買中心指出，ESG 投資理念已深植人心，在企業永續發展表現成為投資人觀察 重點之際，櫃買中心期許自己成為企業邁向永續的陪跑員，與上櫃公司攜手共創永續價值，不僅彙整企業 ESG 執行成果亮點，並持續開創永續金融商品，以協助投資人及 企業更容易瞭解和使用 ESG 相關資訊，作為 ESG 投資及永續轉型之參考。
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