櫃買30歲了！上櫃企業825家市值百億144家 股票週轉率居WFE前3

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-04 11:21

櫃買中心統計，成立 30 年來已扶植 2500 家公司，上櫃掛牌 825 家，市值百億元的上櫃公司 144 家，其中 8 家超過千億；且其股票成交值週轉率均位居世界交易所聯合會 (WFE) 正會員前 3 名。櫃買中心上週再攜手富邦證，舉辦「推動優質企業上 (興) 櫃宣導會」，對企業說明申請上 (興) 櫃相關規定與應注意事項。

櫃買中心總經理李愛玲於會中致詞表示，今年適逢櫃買中心成立 30 周年，迄今扶植超過 2,500 家公司進入資本市場，並被世銀譽為扶植中小企業最有經驗之交易所，截至 113 年 6 月底，上櫃掛牌家數已來到 825 家，市值超過 100 億元的上櫃公司達 144 家，其中超過千億的上櫃公司亦有 8 家，許多中小企業透過櫃買中心多層次資本市場架構，壯大規模及提升競爭力。

櫃買中心是 WFE 正會員，近年股票成交值週轉率均位居 WFE 正會員前三名，除代表櫃買股票市場流動性佳外，亦顯見上櫃公司十分獲投資人關注。

李愛玲表示，透過成為上櫃公司可提高公司知名度及資訊透明度，讓供應商及客戶更放心，上櫃後更可藉由櫃買中心平台募集營運資金，協助公司擴大營運規模，並應用多元的獎酬工具招募及留住優秀人才，許多公司上櫃後，藉由充分利用櫃買中心平台，從掛牌時市值十幾億成長到百億甚至千億，讓國內外投資人看到公司的價值。

富邦證券總經理郭永宜致詞表示，近年來配合產業長遠發展需要，櫃買中心努力推展企業在台灣扎根，自今 (113) 年起，公司可以較簡化的途徑辦理公開發行 及申請登錄興櫃，縮短進入資本市場之時程，為國內產業發展帶來新的成長動能。