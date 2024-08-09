櫃買業績發表16日登場 環球晶、中美晶及元太打頭陣

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-09 10:37

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櫃買中心表示，配合上櫃公司 113 年第 2 季財務報告陸續公告，將自 8 月 16 日起於台北花園大酒店或櫃買中心 11 樓多功能資訊媒體區，舉辦一系列之「櫃買市場業績發表會」，以利投資人瞭解上櫃及興櫃公司最新之財務及業務資訊，歡迎投資人踴躍報名參加。

櫃買中心表示，「富櫃 50 指數」是以市值排序，並考量基本面、公眾流通量及流動性等條件，選出 50 檔上櫃股票以流通市值加權計算之股價指數，其成分股囊括櫃買市場中體質優良且市值規模最大的前 50 檔上櫃公司，主要有半導體、生技醫療、電子等產業，係追蹤上櫃股票市場走勢之最佳指標，故 8 月 16 日由「富櫃 50」率先登場，邀請富櫃 50 指數成分股中的半導體矽晶圓材料供應商–環球晶 (6488-TW)、太陽能晶錠及晶片製造商–中美晶 (5483-TW)，及電子紙供應商–元太 (8069-TW) 為本季的業績發表會揭開序幕。

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此外，電子業向來為臺灣科技產業發展之重要一環，亦為櫃買市場最大族群，而因應 AI 時代的浪潮，物聯網融合 AI 能創造新應用情境，進而帶來更多商機，特於 8 月 20 日以「電子科技」主題，由工控記憶體模組廠–宜鼎 (5289-TW)、PCB 及載板乾製程設備廠–群翊 (6664-TW) 及微機電麥克風 IC 設計商–鈺太（6679-TW) 接續登場；及於 8 月 21 日安排「AI 物聯網應用」主題，邀請散熱模組廠–力致 (3483-TW)、專業滑軌製造商–南俊國際 (6584-TW) 及電子紙應用產品設計製造商–振曜 (6143-TW) 與會。

本系列共舉辦 6 場次的業績發表會，後續於 8 月 26 日、27 日及 28 日有「生技醫療」、「電子與資訊」及「科技與醫療」等 3 場主題登場，希望透過櫃買市場業績發表會平台，使上櫃公司能適時向投資大眾說明營運績效及對未來產業前景看法，讓投資人進一步瞭解企業營運發展機會或挑戰，也提供投資人表達意見的平台，達到雙向交流的機會。