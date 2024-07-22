上櫃半導體業上半年營收穩健年增10.4% 櫃買中心：理性看待行情波動
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-22 18:40
全體上櫃公司 113 年 1 至 6 月累計營收合計 1.3 兆台幣，較 112 年同期成長約 6.15%，其中半導體業上半年累計營收較 112 年同期成長約 10.40%。櫃買中心表示，上櫃公司基本面穩健，投資人宜理性審慎看待近期行情變化，並注意投資風險。
近期受到美國擬擴大晶片禁令，以及美國總統候選人相關言論，凸顯美中政治角力持續升溫，導致國際股市及櫃買市場表現普遍大幅震盪。今 (22) 日櫃買指數下跌 7.47 點，跌幅 2.75%，終場以 264.16 點作收。
櫃買中心表示，股價係反映公司實際業績與未來展望，觀察上櫃公司 113 年第 1 季 EPS 超過 10 元之公司有 3 家，5 元以上未達 10 元的公司有 11 家，2 元以上未達 5 元的公司計 78 家，整體獲利上櫃公司共計 583 家，逾 7 成公司有獲利，且較去年同期成長者計有 512 家，占整體上櫃公司 62%。
全體上櫃公司 113 年 1 至 6 月累計營收合計 1.3 兆台幣，較 112 年同期成長約 6.15%。 以產業別來看，其中半導體業公司 113 年 1 至 6 月累計營收較 112 年同期成長約 10.40%，營收成長之上櫃公司共有 486 家，占比達 59.05%。
另，截至 113 年 7 月 19 日止，上櫃公司公布配發 112 年度現金股利之上櫃公司計 576 家，約占已公告 824 家之 69.90%，其中每股配發現金股利 2 元以上為 279 家。
此外，主計總處認為今年台灣經濟成長率可達 3.94%，是近 3 年最佳表現；且國發會發布 113 年 5 月景氣燈號續呈黃紅燈，領先及同時指標續呈上升，顯示國內景氣持續回溫。
櫃買中心並表示，上櫃公司基本面相當穩健，今年國內經濟仍具動能，投資人面對近期波動無須過於恐慌，建議應依本身投資策略理性分析，並注意相關投資風險。櫃買中心亦將密切關注國際政經情勢對上櫃市場之影響，確保上櫃公司資訊公開透明。
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