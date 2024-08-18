南科擴大招募人才 提供478個職缺

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-18 08:56

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南科管理局為協助高雄園區廠商尋覓適切人才，與高雄市政府勞工局於國立岡山高級農工職業學校合辦 113 年「永續創薪 優職高雄」大型現場徵才活動，提供 478 個工作機會。

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南科去年受惠低軌衛星通訊、AI 晶片及 AI 伺服器等產品需求的增長，總體營業額達到 1 兆 5,855 億元，續創歷史新高，除營運亮點外，新設擴建園區同步五路齊發，其中位於北高雄地區的橋頭及楠梓園區正如期如質開發中，加之各企業已陸續擴大投資，使「北高雄」地區具有充沛的科技成長動能。

「北高雄」科技產業聚落往北鏈結嘉義園區及臺南園區，往南串接屏東園區，形成南臺灣科技廊帶，將進一步厚實南臺灣產業供應鏈韌性，帶動南臺灣產業升級轉型，創造更多在地就業機會。

南科管理局以「精緻多元、優生活、節能永續」為科學園區發展願景，除了推動經濟及科技發展外，更提倡友善職場理念，持續關注提升園區內托兒、教育及醫療等生活服務，目前高雄園區內路兒幼兒園已正式開班辦學，秀傳醫院及高科實中亦如期籌辦建設中。