〈台股風向球〉個股有極短彈行情 慎防高點崩落後的餘震襲來

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-18 11:30

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台股上周強彈 880 點，在前一周的長下影線支持下，多頭有效展開反攻，不過，投資人追價意願謹慎，周成交值創 3 周來相對低，台股交易員分析，市場靜待輝達於 8 月 28 日公布財報、全球央行會議將登場等重大議題，在此之前，極短多的個股反彈行情還是有，惟表現分歧，仍要提防日前自 24416 點高點狂崩後的台股餘震。

外資上周終結連 6 賣，在集中市場回補達 837 億元，投信則是連 11 買不離不棄。

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其中，外資大買台積電 (2330-TW)390.7 億元最多，其次為聯電 (2303-TW)92.6 億元，長榮 (2603-TW)35.6 億元，中信高評級公司債、元大 15 年 EM 主權債和富邦金均超過 33 億元，富邦 A 級公司債達 31 億元。

台股交易員認為，目前氣氛是，不少投資散戶仍半信半疑，投資人憂心這波反彈是逃命波，但漲上去又被軋空手；可觀察到，過去一周台股有近 40 檔個股漲幅超過 20%，的確多頭反攻態度不容小覷，不過，並未有明顯主流，且也未見明確的類股健康輪動格局，態度先不躁進。

永豐投顧則指出，在經歷融資適度清理過後，上周大盤反彈，只是重創過後，投資人追價謹慎，五日均量僅 3812 億元，與過去動輒 5000 億元均量下降不少，指數反彈幅度也低於美股。

接下來 8 月 23 日全球央行會議將登場，市場等待聯準會對 9 月降息定調，至於是降息 1 碼或 2 碼，尚須觀察 9 月 6 日公布的 8 月非農就業數據。