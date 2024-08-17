鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過13.37億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%

鉅亨網新聞中心 2024-08-17 17:15

‌



24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅31.7%；Sui(SUI)24小時漲幅6.54%；Dogwifhat(WIF)24小時漲幅5.22%。

24小時跌幅：SuperRare(RARE)24小時跌幅86.8%；BarnBridge(BOND)24小時跌幅44.5%；SUN(SUN)24小時跌幅11.5%。

‌



近一週漲幅：PowerPool(CVP)近一週漲幅61.9%；FOR(FOR)近一週漲幅54.2%；Voyager Token(VGX)近一週漲幅53.9%。