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鉅亨速報

盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大漲2.56%，報150.59美元

鉅亨網新聞中心 2024-08-17 00:30


Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間17日00:15股價上漲3.76美元，報150.59美元，漲幅2.56%，成交量713,666（股），盤中最高價150.67美元、最低價145.89美元。

美股指數盤中表現

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+5.79%
  • 近 1 月：-18.41%
  • 近 3 月：-20.29%
  • 近 6 月：-31.1%
  • 今年以來：-38.27%

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美股美股盤中Atlassian Corporation - Class A

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Atlassian Corporation - Class A154.074.93%

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