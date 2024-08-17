Fed下月降息預期推動 現貨金價一度升破2500美元大關

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-17 00:41

‌



黃金現貨價格周五 (16 日) 一度漲破每盎司 2,500 美元大關，超越 7 月創下的紀錄，原因是美國房市數據表現比預期弱，進一步提振聯準會 (Fed) 即將在 9 月降息的預期。作為不支付利息資產，低利率通常對黃金有利。

由於市場對貨幣寬鬆政策和各國央行大舉購買黃金的樂觀情緒日益高漲，金價今年上漲了約 20%。與此同時，在地緣政治風險不斷上升，包括中東緊張局勢和俄羅斯與烏克蘭的衝突，也是避險資產的黃金需求大幅成長。

‌



今年早初時，金價開始走高，這讓經驗豐富的分析師和資深人士感到意外，因為並不總是有一個明確的宏觀催化劑來證明金價上漲的合理性。

儘管當時交易員減少對降息時機的押注，金價仍保持了上漲態勢，而最近由於外界普遍預期 Fed 很快就會開始降息，金價小幅走高。

美國近期公布的一系列經濟活動數據使市場相信，Fed 正處於將借貸成本從逾 20 年高點下調的時機，黃金價格過去的驅動因素正重新發揮作用

不過有鑑於最近的經濟數據對美國經濟狀況給出相互矛盾的訊號，關於 Fed 可能降息的幅度仍存在爭議。

道明證券大宗商品策略全球主管 Bart Melek 表示，黃金投資人通常更傾向於認為 Fed 將在寬鬆貨幣政策方面採取更激進的舉措。他指出，未來幾季金價可能進一步升至每盎司 2,700 美元，因宏觀 / 貨幣政策和央行的壓力正在不斷加大。

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 的數據顯示，投機者在 7 月中旬將對紐約商品交易所黃金期貨的淨看漲押注提高至 4 年來新高，隨後削減一些部位。根據外媒彙編數據，在經歷幾年的資金外流後，近幾個月來，交易所交易基金 (ETF) 的黃金持有量有所上升。

交易員周五評估最新經濟數據，尋找聯準會政策前景的線索。隨著建商對疲軟的需求做出回應，美國 7 月新屋開工降至新冠疫情結束以來的最低水準。

RJO Futures 高級市場策略師 Bob Haberkorn 表示這是「經濟衰退即將來臨的另一個跡象」，Fed 不僅會降息而且幅度比之前預期更大。