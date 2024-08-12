由於裁員及不確定性 英特爾創新論壇延期舉行

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 14:10

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英特爾 (INTC-US) 近期利空纏身，在裁員和 CPU 漏洞爭議下，還遇股東提告，現在他們索性延後原定 9 月舉辦的創新會議，專注於處理公司當前困局。

英特爾已開始通知與會者，創新活動將延至 2025 年舉行。

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英特爾在一份聲明中說：「經過仔細考慮，我們決定將 9 月由英特爾主辦的英特爾創新活動，延後到 2025 年。」 「在 2024 年剩下的時間裡，我們將繼續透過英特爾連接和英特爾人工智慧高峰會活動，在全球舉辦規模更小、更有針對性的活動、網路研討會、駭客馬拉松和聚會，並出席其他行業活動。」

英特爾表示，有鑑於其財務業績以及 2024 年下半年的前景，比預期更具挑戰性，該公司必須做出一些艱難的決定，以「調整我們的成本結構，並尋找評估我們如何重建製程技術領先地位的可持續引擎」。

英特爾上周宣布，計畫裁員約 15000 名員工，以控制因晶片製造和研發擴張而上升的成本。由於英特爾行銷部門即將大幅裁員，這使得組織大型活動變得困難。公司可能根本沒有足夠的人員，來舉辦大規模的活動。

有報導稱，這項延遲可能會影響英特爾對其即將推出的桌上型電腦和筆記型電腦處理器 (包括 Arrow Lake 和 Lunar Lake) 的促銷活動。該公司可能會將其資訊，轉移到 9 月 6 日至 10 日在柏林舉行的大型消費電子展 IFA。