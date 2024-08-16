颱風攪局省下旅費轉買債券ETF 00687B爆大量奪雙料冠軍

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-16 14:04

‌



日本東京今 (16) 日受到安比颱風影響，取消上百航班，就有網友哭訴，好不容易抽到東京富士山山屋名額，假期直接泡湯，存股達人建議，可把省下來的旅費加上旅遊不便險理賠，投入債券 ETF，不僅有息收，降息後價差更大，像是國泰 20 年美債 (00687B-TW) 昨 (15) 日成交量爆出 17 萬 8541 張，榮獲單日原型 ETF 成交量、成交金額雙料冠軍。

市場專家表示，9 月降息腳步逼近，觀察 8/15 全台 ETF 成交金額排名，美債成交量明顯放大，國泰 20 年美債成交金額達新台幣 58.6 億元居冠，第二是元大美債 20 年 (00679B-TW) 成交金額達 51.1 億元，本日除息的國泰永續高股息 (00878-TW) 成交金額也有 31.8 億元，而群益 ESG 投等債 20+(00937B-TW) 及元大台灣 50(0050-TW) 都有超過 20 億元。

‌



法人表示，芝商所 FedWatch 資料顯示聯準會最快 9 月開始降息，2024 年全年合計降息碼數達 3 碼，較 6 月利率點陣圖 (降息 1 碼) 來得樂觀。目前各債券類別收益率高於近年來的平均數據，彭博美國投資級債券指數的債券指數收益率還有 5.76%(8/14)，代表債息仍高，市面多檔美債 ETF 價格最近開始回彈，隨著降息時點即將到來，前兩周見紅就賣的投資人，紛紛又回到美債的懷抱。

理財專家指出，長天期美債 ETF 獲得青睞，主要是因為降息後價差空間極大，以 00687B 為例，持債存續期間大約有 17 年左右，當利率下降 1%，債價就會跟著存續期上漲 17 年、下降 2%，債價就有 34% 的「暴力式報酬」，在股市動盪時期，長天期美債 ETF 是投資人抗震的安全氣囊。