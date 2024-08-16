〈焦點股〉藍鳥低軌衛星準備升空 第一金太空衛星ETF漲逾10%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-16 11:18

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美國科技股大幅反彈，帶動台、日股今 (16) 日同步飆漲，盤中上除了槓桿型 ETF、科技股 ETF 表現強勢外，最受矚目的就是全台唯一的太空主題 ETF 第一金太空衛星 ETF(00910-TW)，開盤即跳空大漲，盤中漲幅超過 10%，最高觸及 22.5 元，改寫掛牌以來新高，吸引投資人目光。

第一金太空衛星的第一大成分股美國衛星電話服務供應商 AST SpaceMobile 前一天收盤大漲逾 50% 激勵，由於美國聯邦通訊委員會 (FCC) 近日批准 AST SpaceMobile 公司發射和運營，AST SpaceMobile 宣布已將五顆藍鳥低軌衛星送達佛州準備發射，這對於 Verizon 和 AT&T 旗下的 iPhone 和 Android 用戶將帶來連結衛星網路功能，受到市場高度關注。

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第一金太空衛星 ETF 今天跳空大漲，盤中股價上漲超過 10%，股價最高已來到 22.5 元，為 2022 年 7 月 20 日成立以來最高。