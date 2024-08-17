大盤強彈助力！12檔台股ETF除息 首日6檔填息達陣

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-17 09:50

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台股 ETF 8 月除息秀登場，尤其 8/16 最旺，多達 12 檔展開除息交易，首日共計 6 檔填息達陣，其中兆豐永續高息等權 (00932-TW) 年化配息率達 15%，其他包括中信成長高股息 (00934-TW)、國泰股利精選 30(00701-TW)、元大台灣 ESG 永續 (00850-TW)、中信關鍵半導體 (00891-TW) 及野村趨勢動能高息 (00944-TW)，均在盤中達成填息成就。

在美國科技類股強彈帶動下，台股 16 日漲勢凌厲，台積電、聯發科等權值股強勢表態，高價股也群起反攻，指數終場大漲 454.16 點，收在 22349.33 點，外資回頭買超 453 億元。

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在台股拉高加持下，16 日進行除息的 12 檔台股 ETF 搭上這班多頭順風車，其中 6 檔順利填息，兆豐台灣晶圓製造 (00913-TW) 距離填息只差臨門一腳，填息率逾 9 成；中信小資高價 30(00894-TW)、兆豐藍籌 30(00690-TW) 填息率亦有 8 成。

此外，國民 ETF 國泰永續高股息 (00878-TW) 及國泰台灣 5G+(00881-TW)，填息率分別為 73%、60%，

值得注意的是，富邦特選高股息 30(00900-TW) 日前公告第二階段配息金額，由原先公告的 0.719 元拉高至 0.792 元，單次配息殖利率衝破 5%，年化配息率躍上 20%，讓 17 萬受益人相當驚喜。00900 除息首日，填息率約為 24%。