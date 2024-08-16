廢乾電池回收及處理業者三大未來科技今登錄興櫃早盤衝高
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-16 10:19
三大未來科技 (7761-TW) 今 (16) 日以每股 55 元參考價登錄興櫃交易，股價早盤衝高到 76.8 元，三大未來科技主要從事廢乾電池回收分選及處理。三大未來科技公司屏南廠已於 2024 年 3 月取得環境部補助許可證，目前廢乾電池年許可處理量已由 6,900 噸提升為 8,040 噸。
三大未來科技的處理量能中，其二次鋰電池年許可處理量由 960 噸提升為 3,600 噸。三大未來科技的主要推薦券商爲第一金證券及元大證券。
過去因境內處理產能不大，因此大量廢乾電池輸出台灣境外處理，但未來電動車鋰電池將逐漸成為最大處理量，車用動力鋰電池不利海運跨境運送，加上歐盟電池新法規及巴賽爾公約等因應減少碳足跡，要求廢鋰電池有害廢棄物需就地處理，對 ESG(環境、社會和企業治理) 要求高的大型企業，選擇境內處理可較明確確保其電池已經妥善處理。
三大未來科技目前股本 2.39 億元，且公司與品牌車廠及 3C 廠商等已與該公司簽署電池處理合約，因此該公司具備良好競爭優勢。
依 OTC 資料顯示，三大未來科技 2024 年上半年自結營收 3.94 億元，毛利率 1.39%，稅後虧損 996 萬元，每股虧損 0.04 元。
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